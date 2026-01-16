為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    23歲獲頒社教貢獻獎 張筑貽獲史上最年輕紀錄

    2026/01/16 20:00 記者鹿俊為／台北報導
    史上最年輕社教貢獻獎得主張筑貽。（讀者提供）

    史上最年輕社教貢獻獎得主張筑貽。（讀者提供）

    教育部114年社會教育貢獻獎16日舉行頒獎，目前正在攻讀研究所的張筑貽以23歲年齡打破全國最年輕獲獎人紀錄，並代表獲獎者上台發表感言。

    張筑貽從小學二年級開始就隨著父母親進入莫拉克風災重建區為偏鄉學童提供藝術教學，17歲時獲得國內知名模特兒公司海選第3名後開啟屬於自己的公益教學。她帶領偏鄉童學習走秀，結合中、高齡服裝設計師改造二手衣，首次運用青銀共創，代間合作方式為孩子們接下高雄市政府活動代言，與現任立法院長、時任高雄市長的韓國瑜先生千金韓冰共同留下美麗又有教育意義的故事，也因此以破紀錄的18歲高中生身份獲得高雄市社會教育貢獻獎。

    她發現偏鄉地區隔代教養狀況普遍，因此創造出入圍芬蘭世界教育創新獎的「祖父母生命故事」計畫，運用人工智能讓偏鄉學童透過訪問與圖像合成，出版31位高齡者的《穿越時空遇見自己》生命故事書，企圖以此行動縫合祖孫間的情感與對話，再次代表高雄市參與全國甄選，獲得教育部社會教育貢獻獎青睞。

    值得一提的是，除了張筑貽以23歲成為該獎項史上最年輕獲獎者外，家庭中的4個成員都擁有社會教育貢獻獎殊榮。連同與偏鄉童共同創造攝影公式的父親張天雄、代領高齡者社會參與的母親吳素莉，以及帶領偏鄉童創造繪本的妹妹張裴倢，共獲得7座社會教育貢獻獎，其中5座高雄市社會教育貢獻獎、2座教育部社會教育貢獻獎，創下該獎項難以超越的紀錄。

    114年度教育部社會教育貢獻獎16日頒獎，教育部政務次長劉國偉（左）頒發獎座給中華民國公益藝術家 協會理事長張筑貽（右）。 （讀者提供）

    114年度教育部社會教育貢獻獎16日頒獎，教育部政務次長劉國偉（左）頒發獎座給中華民國公益藝術家 協會理事長張筑貽（右）。 （讀者提供）

