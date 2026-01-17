為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學測加持神器！全台首學「聖水」供索取 明最後一天

    2026/01/17 22:46 記者洪瑞琴／台南報導
    「全台首學」陪伴學子成長文化路徑。（記者洪瑞琴攝）

    學測上場、腦袋快轉不動？別慌，先來一口「聖水」再說。傳說中能穩心、補氣、加強運的台南孔廟「強氣泡水」，明（18）日是索取最後一天，錯過只能等明年。

    大學學測今天起到19日考試，考場上拚的不只是實力，還有心臟強度與臨場穩定度。「全台首學」台南孔廟懂考生的緊張，攜手泰山企業推出「強運祈福」活動，直接把祝福變成能喝的「強氣」，讓考生上場前先把氣勢補滿。

    整套祈福流程走的是「很有感」路線。第一步「憑證領氣」，考生只要出示學測應考證明，就能在孔廟紀念品服務部免費領到1瓶「泰山強氣泡水」，象徵把多年努力正式帶進孔廟備份一下。第二步「寫下強願」，把此刻最想對自己說的話寫下來，不管是「我可以」、「別當機」還是「數學不要背叛我」，寫完就當先把緊張交給孔子保管。第三步「一鼓作氣」，在孔廟的安靜空氣中喝下一口氣泡水，氣泡在嘴裡炸開，順便把卡住的思緒一起喚醒。

    台南孔廟文化基金會執行長葉重利說，學測前到「全台首學」拜孔子至聖先師，這是一條延續世代的生命成長路徑。希望考生在走進考場前，先把心放好、氣補足，以近3年的努力累積，加上最穩的心與最強的韌性應試，順利考進心中理想的學系與學校。

    活動自1月6日開跑以來，吸引不少考生與家長「臨考補氣」。台南孔廟文化基金會提醒，明天是最後一天，數量有限、送完為止，想補強氣、穩心情的考生，動作要快，畢竟考場不能帶手機，但這一口「強氣」，可以先存進心裡。

    台南孔廟推出「考前強氣祈福三部曲」為考生加油打氣。（台南孔廟文化基金會提供）

