大學學測》底標別慌！台大校友坐鎮解題 陪考生最後衝刺

南市瀛海中學與嘉義市嘉華中學啟動「跨校解題聯軍」，結合高中名師、補教專家與校友共同分析解題。（瀛海中學提供）

115學年度大學學測今（17）日登場，考場氣氛緊繃之際，南市瀛海中學與嘉義市嘉華中學同步啟動「跨校解題聯軍」，結合高中名師、補教專家，更找來台大醫學系、電機系等校友學長姐加入解題陣容，再搭配AI智能解析系統，即時剖析試題趨勢，成為考生最強後盾。

數學A科方面，瀛海中學數學老師蔡偉中分析，今年試題整體偏友善。單選題難度適中，僅第5題暗藏轉折，稍有陷阱；多選題第8、9題難度明顯拉高，無法用直覺或「硬算」解題，容易讓考生一度卡關。不過進入選填題後節奏回穩，第17題結合向量與三角比概念，成為鑑別度較高的關鍵題。整體來看，難題不多，但一旦遇到，考驗的就是冷靜與信心。

依初步評估，數學A五標預估為：頂標11級分、前標9級分與去年持平，均標提升至7級分，後標4級分、底標3級分不變。

自然科部分，瀛海中學物理科老師張明利指出，物理題目比去年偏難，長篇素養閱讀題增加，影響作答速度；化學相對偏易，有機化學題型減少、分配平均；生物題目中規中矩，閱讀與圖表題下降，整體偏中間偏易。地球科學則更生活化，天文不再拚複雜計算，海洋題結合海嘯、地震與潮汐，貼近課綱精神。

綜合評析，自然科僅物理較具挑戰，其餘科目相對友善，五標預估頂標13、前標12，均標提升至10級分。瀛海中學也笑說，有台大校友學長姐坐鎮解題，「不只給答案，也幫考生補一劑定心丸」。

