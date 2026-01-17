學測第二天溫差10度！北東零星雨 中南部空品差

週日是學測第二天，各地早晚較涼，考生留意適時調整穿著。（記者陳逸寬攝）

週日是學測第二天，各地早晚較涼，留意適時調整穿著。基隆北海岸、台灣北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署預報，週日基隆北海岸、北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。東北風偏強，桃園到台南、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週日白天北部、東半部高溫約22到24度，中南部高溫來到26到28度，各地早晚低溫約17至20度，早晚感受仍較涼，請適時調整穿著。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週一東北季風增強，迎風面北部、東部轉陰陣雨天氣，新竹以南為晴到多雲天氣，氣溫方面:北部、東北部高溫約22度，中部高溫約23～25度，東南部高溫約24～26度，夜間到清晨西半部持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，局部低溫有13～15度。

​

紫外線指數方面，週日南投縣、台東縣、屏東縣「高量級」，其餘縣市「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到26至28度，各地早晚低溫約17至20度，早晚感受仍較涼，請適時調整穿著。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日南投縣、台東縣、屏東縣為「高量級」，其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法