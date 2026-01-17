基隆中小學生營養午餐免費 議員關注學子飲食感受與健康

基隆市公立國中小學營養午餐115學年度起免費。（基隆市政府提供）

基隆市政府1月7日公布，從115學年度起，公立國中小營養午餐全面免費，多位市議員則認為，營養午餐的重點不該在於是不是免費，更應該關注午餐的品質，除了營養、健康還要「對味」。

議員陳冠羽指出，營養午餐最重要的是「孩子願不願意吃、吃得好不好」，長期以來，相關政策多聚焦在食安與營養均衡，卻較少正視飲食感受與人性面向，若餐點口味長期與孩子期待脫節，不僅容易造成浪費，也可能讓孩子對健康飲食產生反感。

此外，相關配套措施也應進行通盤檢討，包括廚房設備老舊、空間狹小、缺乏專責營養師編制、廚工長期面臨薪資偏低、人力流動率高等，都應具體改善。

營養師出身的議員許睿慈則指出，目前營養午餐缺乏一套清楚、可被一致遵守的健康營養飲食指引。現行制度多著重於食材溯源，確保來源安全，但卻無法限制食品的加工程度，市面上有許多加工食材，往往高鈉、高油與化學添加物，對孩子的健康有負面影響。

許睿慈呼籲市府制定明確的規範，讓營養午餐的食材選用、攝取頻率與營養比例都能夠有具體的標準，而不是依靠第一線的營養師與學校各自把關。

教育處表示，基隆市學校營養師密度已是全國最高，透過營養師專業設計菜單，未來將專案邀請廚藝顧問團隊到校輔導，並將增加在地食材的比例，提升食材的新鮮。另外，基隆午餐自治條例及配套法規已建立完整系統，營養師與廚工待遇近年也不斷改善；廚房整修持續進行中，教育處也會整合家長與各界意見精進午餐品質。

