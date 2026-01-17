首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看

台南甜點節登場，各式現作的美味產品令人垂涎。（記者吳俊鋒攝）

深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。

市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪附近景點，感受台南豐富的文化魅力。

林國華推薦可至南市圖新總館體驗文化之都的閱讀風情，或到周邊的永康公園、大灣廣護宮、三崁店糖廠神社遺蹟等景點，輕鬆散步，並品嘗在地知名的大灣花生糖與傳統早餐米粿。

另外，也可延伸行程至新化老街，感受年節前夕的熱鬧氛圍，並欣賞歷史建築，再順遊虎頭埤風景區、大坑休閒農場等景點，悠閒感受台南豐富的生活溫度。

邁入第6屆的台南甜點節，由大東橋商圈發展協會、市府觀光旅遊局、永康區公所、思味行銷等單位共同籌辦，將近190攤，活動規模為歷來之最。

活動一樣在市圖永康新總館登場，上屆兩天吸客13萬人次，今年可望再創新高。永康區長李皇興也感謝觀旅局對活動的鼎力支持，以及圖書館、思味市集、大東橋商圈等合作夥伴的積極參與，讓甜點節更具規模與影響力。

李皇興說，區公所也與農業局搭配甜點節舉辦「好康市集」，展售台南優質特產、年貨，滿足民眾的採購需求，並為地方增添一抹新春喜氣。

台南甜點節熱鬧登場，活動首日湧入7萬人次。（記者吳俊鋒攝）

台南甜點節開幕，市長黃偉哲發糖果。（記者吳俊鋒攝）

台南甜點節湧入人潮/市府趁勢行銷觀光。（記者吳俊鋒攝）

台南甜點節熱鬧登場，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

