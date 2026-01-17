韭菜水餃「沒肉餡」 他自嘲：年度踩雷王是我

有網友表示，他到一家水餃店點了「韭菜水餃」，沒想到水餃內真的只有韭菜，示意圖。（資料照）

到水餃店點「韭菜水餃」一般來說都會是含有肉餡的水餃，不過有網友表示，他到一家水餃店點了「韭菜水餃」，沒想到水餃內只有韭菜，沒有任何肉餡，讓他傻眼直呼，「本年度踩雷王是我」。

一名網友在Threads發文表示，他點了一份韭菜水餃，但內餡只有單純的韭菜，並沒有包肉，他不解地詢問老闆，沒想到老闆竟回，「對啊，你點的是韭菜水餃」，讓網友怒批，「一盤10顆70元，你要不要去搶比較快」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「常識來說都應該有肉的」、「這沒有肉我不如去吃韭菜盒」、「那這家高麗菜水餃不就只有高麗菜？」、「水餃沒肉？現在這麼硬拗的喔？」、「這點也太雷」、「水餃沒肉就不叫水餃，這根本欺人太甚」、「如果是素食攤我可以接受，但不是我會生氣」。

不過也有網友認為，「就字面上來說合理，韭菜水餃嘛」、「韭菜水餃裡面包韭菜哪裡有問題？」、「在哪？純韭菜太爽了吧」、「重新定義韭菜水餃」、「韭菜水餃=沒有肉，很正常啊！應該要點韭菜豬肉水餃」。

