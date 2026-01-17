為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韭菜水餃「沒肉餡」 他自嘲：年度踩雷王是我

    2026/01/17 20:02 即時新聞／綜合報導
    有網友表示，他到一家水餃店點了「韭菜水餃」，沒想到水餃內真的只有韭菜，示意圖。（資料照）

    有網友表示，他到一家水餃店點了「韭菜水餃」，沒想到水餃內真的只有韭菜，示意圖。（資料照）

    到水餃店點「韭菜水餃」一般來說都會是含有肉餡的水餃，不過有網友表示，他到一家水餃店點了「韭菜水餃」，沒想到水餃內只有韭菜，沒有任何肉餡，讓他傻眼直呼，「本年度踩雷王是我」。

    一名網友在Threads發文表示，他點了一份韭菜水餃，但內餡只有單純的韭菜，並沒有包肉，他不解地詢問老闆，沒想到老闆竟回，「對啊，你點的是韭菜水餃」，讓網友怒批，「一盤10顆70元，你要不要去搶比較快」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「常識來說都應該有肉的」、「這沒有肉我不如去吃韭菜盒」、「那這家高麗菜水餃不就只有高麗菜？」、「水餃沒肉？現在這麼硬拗的喔？」、「這點也太雷」、「水餃沒肉就不叫水餃，這根本欺人太甚」、「如果是素食攤我可以接受，但不是我會生氣」。

    不過也有網友認為，「就字面上來說合理，韭菜水餃嘛」、「韭菜水餃裡面包韭菜哪裡有問題？」、「在哪？純韭菜太爽了吧」、「重新定義韭菜水餃」、「韭菜水餃=沒有肉，很正常啊！應該要點韭菜豬肉水餃」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播