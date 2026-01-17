誠品進駐彰化有望？台鐵舊宿舍群「洞洞屋」等3歷史建築修復將完工

彰化台鐵舊宿舍群8巷的「洞洞屋」修復工程已近尾聲，彰化市長林世賢希望能引進誠品進駐。（記者劉曉欣攝）

列為彰化縣文化景觀的彰化台鐵舊宿舍群，含洞洞屋在內的3棟歷史建築修復工程即將完工，預計3月啟用，目前正進行招商。彰化市長林世賢表示，由於彰化市金石堂已暫時停業，令彰化人萬分不捨，希望能夠引進連鎖書店與咖啡品牌，串連戶羽機關車園區，以及國定古蹟扇形車庫，來打造文創園區。

林世賢指出，彰化台鐵舊宿舍群位於彰化市的蛋黃區，就在民生地下道旁的彰美路上，與扇形車庫隔著地下道對望。即將完工的3棟歷史建築，其中1棟是「洞洞屋」，4層樓建築緊鄰鐵軌，可在頂樓眺望扇形車庫，可完整看到扇庫的12股車道，有著超級無敵景觀，可說是鐵道迷夢寐以求的扇形車庫第一排美景。

林世賢表示，這3棟歷史建築將進行招商，希望委外經營，能夠引進誠品、星巴克等連鎖品牌進駐，不只活絡園區，也能成為來扇庫參觀民眾的文化歇腳處，另外3棟「洞洞屋」也正爭取修復計畫，希望今年就能啟動。

林世賢強調，台鐵舊宿舍群由彰化市公所向台鐵承租土地，並向文化部文資局等單位爭取修復經費，已陸續完成舊宿舍廣場、開放空間改善，目前優先施作8巷3棟歷史建物，後續將再爭取另外3棟建物的修復經費，讓彰化鐵道觀光成為國際級景點。

彰化台鐵舊宿舍群的老榕盤根錯節，非常美麗。（記者劉曉欣攝）

