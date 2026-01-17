靈鷲山普仁獎頒獎 新北C區「小太陽」分享生命故事感動全場

新北市教育局長張明文為「普仁獎」得獎學童戴上「五德之星」獎。（靈鷲山佛教教團提供）

新北市明德高中國中部學生蘇一榛，由行動不便父親單親扛起經濟與養育重擔，她即使家境困窘，仍堅持勤奮向學，積極克服自我困境，獲得靈鷲山普仁獎，頒獎典禮17日在新北市育林國小禮堂舉行，教育局長張明文感謝靈鷲山創立「普仁獎」，為學子們提供寶貴的資源，給予實質的鼓勵與幫助。

「普仁獎」由靈鷲山心道法師創立於2003年，心道法師出身烽火戰亂之地，顛沛流離的成長經驗，讓他深知教育是脫貧最佳途徑，並強調「正面、積極、樂觀、愛心、願力」美善五德的重要性。

請繼續往下閱讀...

靈鷲山般若文教基金會董事長恆傳法師指出，「普仁獎」旨在獎勵身處困境中，仍常懷希望、堅持美好品德的學子，這些不畏生命阻礙、堅持良好品德，表現積極正向的孩子們，也被稱為「普仁小太陽」，今年新北C區經由校園師長薦舉、護法會志工師兄姊實際家訪與嚴謹評選，共有38位學生獲獎，其中蘇一榛、戴婕瓴2人入圍全國獎殊榮。

獲獎者清水國中9年級的戴婕瓴，父親長期在外工作，母親中風，懂事自律的她，自動自發認真學業，課餘時間協助照顧母親，展現獨立自主、勇敢孝順的特質，在校與同學互動良好，彼此切磋課業，在熱心協助他人中獲得成長；樂於服務、擔任幹部盡責，也得到師長們的青睞。

新北C區「普仁獎」頒獎典禮合照。（靈鷲山佛教教團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法