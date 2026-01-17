為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東賞梅幾乎變「賞沒」 梅農曝颱風搞破壞：花期不會更好

    2026/01/17 19:44 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣今年梅花花況不佳，因為許多梅樹被去年颱風打壞。（民眾提供）

    台東縣今年梅花花況不佳，因為許多梅樹被去年颱風打壞。（民眾提供）

    台東縣傳出梅花花訊，有民眾追花追到鸞山，認為「花的謝了」，還追到南橫新武部落，卻見白花凋零、枝頭抽新綠，心想今年花期也太早。鸞山部落梅農說，不是花期早、謝得快，是被颱風摧殘沒有花海，「現在就算盛開了，今年最好狀況即是如此」。

    今年台東梅花花況不樂觀，民眾說，現在要拍到一片花海、白花勝雪，甚至像「風吹雪」模樣實在困難，驅車到鸞山部落，再趕往南橫海端鄉新武部落，這才見到更多梅花盛開，大嘆花季早來，人到花已謝！

    當地梅農、農產公司負責何介臣說，今年花況最多即是如此，「不會更好了，因為很多未開梅樹都是被去年颱風打壞」，鸞山有7成梅樹受損，至於會不會結果，還需再看濕度有3成以上，但即使濕度夠，但早被颱風搞破壞，今年梅子收成肯定不好，至於想賞花的民眾，「再等也不會更好了，接下來依然是零星、一叢叢開花」。

    想拍到滿屏梅花只能近拍花叢，拍出遠景只見繁花稀落、零星梅樹盛開。（民眾提供）

    想拍到滿屏梅花只能近拍花叢，拍出遠景只見繁花稀落、零星梅樹盛開。（民眾提供）

    零星梅樹盛開。（民眾提供）

    零星梅樹盛開。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播