台東賞梅幾乎變「賞沒」 梅農曝颱風搞破壞：花期不會更好

台東縣今年梅花花況不佳，因為許多梅樹被去年颱風打壞。（民眾提供）

台東縣傳出梅花花訊，有民眾追花追到鸞山，認為「花的謝了」，還追到南橫新武部落，卻見白花凋零、枝頭抽新綠，心想今年花期也太早。鸞山部落梅農說，不是花期早、謝得快，是被颱風摧殘沒有花海，「現在就算盛開了，今年最好狀況即是如此」。

今年台東梅花花況不樂觀，民眾說，現在要拍到一片花海、白花勝雪，甚至像「風吹雪」模樣實在困難，驅車到鸞山部落，再趕往南橫海端鄉新武部落，這才見到更多梅花盛開，大嘆花季早來，人到花已謝！

當地梅農、農產公司負責何介臣說，今年花況最多即是如此，「不會更好了，因為很多未開梅樹都是被去年颱風打壞」，鸞山有7成梅樹受損，至於會不會結果，還需再看濕度有3成以上，但即使濕度夠，但早被颱風搞破壞，今年梅子收成肯定不好，至於想賞花的民眾，「再等也不會更好了，接下來依然是零星、一叢叢開花」。

想拍到滿屏梅花只能近拍花叢，拍出遠景只見繁花稀落、零星梅樹盛開。（民眾提供）

零星梅樹盛開。（民眾提供）

