    首頁 > 生活

    新北三重某國小生衝突致骨折 家長控校方消極教育局回應了

    2026/01/17 19:20 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局回應去年11月三重某國小校園衝突事件。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市三重區一名國小學童家長指控，去年11月21日就讀小學6年級的女兒在校疑似遭隔壁班男學生過肩摔導致左手臂骨折，校方處理態度消極。新北市教育局回應，該案發生於當日上午10點，2名6年級不同班級學生因語言衝突，拉扯中，行為人「以腳絆倒」另一名學生，雙方跌倒，受傷學生因用手撐地導致左前臂骨折，校方第一時間通知家長，也撥打119將學生送醫。

    教育局指出，醫院診斷該生左前臂骨折，並已安排相關手術及後續治療，學校也依規定完成校安通報，並提供家屬後續支持與關懷協助。

    該校表示，此案於去年11月26日及12月16日分別邀請雙方家長到校進行協商，目前尚未達成共識；期間學校持續關心受傷學生復原情形，並協助申請校內基金，同時請導師持續關懷學生身心狀況。

    教育局說，已要求學校密切與家長保持聯繫、提供必要協助，並提供雙方家長相關調查權益申請，持續對學生進行輔導；將持續督導各級學校加強學生法治教育與同儕正向互動。

