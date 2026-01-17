為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小學生寫好字 台江師生「大手教小手」傳承書法文化

    2026/01/17 20:46 記者王姝琇／台南報導
    大手教小手，台江書法小學堂今天舉行結業式。（記者王姝琇攝）

    大手教小手，台江書法小學堂今天舉行結業式。（記者王姝琇攝）

    台南社區大學台江分校個性書法班師生發起成立「台江書法社」，開辦「小學生寫好字」書法小學堂課程，開辦即額滿，歷經12週的培訓，今天舉行結業式，家長分享到，孩子學習書法讓自己更加專心，字也變得更好看了。

    結業式由社大台江分校執行長吳茂成頒發17名小學生結業證書，個性書法班老師洪麗里頒發全勤獎。洪麗里指出，「書法」是傳統村廟漢學的重要藝術文化，從小教育在地學子學習書法很重要，很高興帶領個性書法班同學成立「台江書法社」，同學們老中青分組，個別指導在地小學生，學習書法，大家學以致用，也是教學相長。

    吳茂成說，大廟興學運動營造一村一廟一學堂、一村一廟一樂團，普及在地學習機會，除了村廟樂團到各村廟舉辦大殿音樂會，也鼓勵師生學以致用，因此成立台江書法社，開辦「小學生寫好字」書法小學堂課程，師生老中青三代，分組義務教學，大手教小手，一起體驗書法之美。

    幾乎每堂課都會陪伴孩子上課的鄭爸爸說，很感謝台江分校書法社開辦給小學生的書法課程，孩子參加課程之後，除了書法字進步之外，變得更專心，更專注，對學生幫助很大。林姓家長也說，書法字很美麗，自己以前沒有機會學習，看到台江分校有這樣的課程，就鼓勵孩子報名「小學生寫好字」書法課，一筆一劃好好練習，才能寫出美麗的書法字。

    社大台江分校開辦「小學生寫好字」書法小學堂課程，開辦即額滿，今天舉行結業式。（記者王姝琇攝）

    社大台江分校開辦「小學生寫好字」書法小學堂課程，開辦即額滿，今天舉行結業式。（記者王姝琇攝）

