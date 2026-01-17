高雄元宵「超人力霸王」提燈何時發放？陳其邁說「這天」開始

高雄市長陳其邁（右二）與「超人力霸王」合體。（記者黃佳琳攝）

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今年以「超人力霸王」為主題，打造專屬高雄的正義、守護城市的意象。市長陳其邁說，消息公布後，市民一直在問何時能拿到元宵提燈，目前規劃是在過年春節後，開學直接發給小朋友，讓阿公、阿嬤們輕鬆一點，不用再排隊來領。

陳其邁指出，今年會選擇「超人力霸王」，是因為去年包括，花蓮光復鄉堰塞湖事件，有非常多的「鏟子超人」出來守護我們的家園，超人其實不必披披風，也不用會飛天遁地，只要說當有困難挫折的時候能夠挺身而出，捍衛我們的家園，就是我們的超人。

陳其邁並透露，今年剛好是「超人力霸王」推出60週年，與日方洽談時，對方也了解到高雄為什麼要選擇這個IP，他們也覺得非常感動，所以雙方開始進行各項活動規劃。目前規劃除了「冬日遊樂園」裡面，還有各式各樣的超人出現在高雄城市角落裡，歡迎大朋友小朋友，一定要來高雄。

至於小提燈和一元紅包何時發放？陳其邁說，一元小紅包延續去年的做法，直接在學校發放，下星期開始發放，主題也是「超人力霸王」。小提燈原則上選在開學後，大概2月放完寒假後再來發放，也是直接在學校發給小朋友，讓阿公、阿嬤們輕鬆一點，不用再去排隊領取。

高雄市元宵「超人力霸王」提燈預計過完年後，直接發給小朋友。（記者黃佳琳攝）

