為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄元宵「超人力霸王」提燈何時發放？陳其邁說「這天」開始

    2026/01/17 18:38 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄市長陳其邁（右二）與「超人力霸王」合體。（記者黃佳琳攝）

    高雄市長陳其邁（右二）與「超人力霸王」合體。（記者黃佳琳攝）

    高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今年以「超人力霸王」為主題，打造專屬高雄的正義、守護城市的意象。市長陳其邁說，消息公布後，市民一直在問何時能拿到元宵提燈，目前規劃是在過年春節後，開學直接發給小朋友，讓阿公、阿嬤們輕鬆一點，不用再排隊來領。

    陳其邁指出，今年會選擇「超人力霸王」，是因為去年包括，花蓮光復鄉堰塞湖事件，有非常多的「鏟子超人」出來守護我們的家園，超人其實不必披披風，也不用會飛天遁地，只要說當有困難挫折的時候能夠挺身而出，捍衛我們的家園，就是我們的超人。

    陳其邁並透露，今年剛好是「超人力霸王」推出60週年，與日方洽談時，對方也了解到高雄為什麼要選擇這個IP，他們也覺得非常感動，所以雙方開始進行各項活動規劃。目前規劃除了「冬日遊樂園」裡面，還有各式各樣的超人出現在高雄城市角落裡，歡迎大朋友小朋友，一定要來高雄。

    至於小提燈和一元紅包何時發放？陳其邁說，一元小紅包延續去年的做法，直接在學校發放，下星期開始發放，主題也是「超人力霸王」。小提燈原則上選在開學後，大概2月放完寒假後再來發放，也是直接在學校發給小朋友，讓阿公、阿嬤們輕鬆一點，不用再去排隊領取。

    高雄市元宵「超人力霸王」提燈預計過完年後，直接發給小朋友。（記者黃佳琳攝）

    高雄市元宵「超人力霸王」提燈預計過完年後，直接發給小朋友。（記者黃佳琳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播