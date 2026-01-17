為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    親近動物體驗生命教育 高雄內門「野森動物學校」試營運

    2026/01/17 20:11 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄市內門「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客以自然、溫柔方式與動物相遇。（記者黃佳琳攝）

    高雄市內門「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客以自然、溫柔方式與動物相遇。（記者黃佳琳攝）

    高雄內門觀光新地標「野森動物學校」今起試營運，以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，打造動物近距離互動與自然友善的場域，市長陳其邁說，「野森」和市區的壽山動物園不同，這裡是採取和動物有更多互動，來強化小朋友體驗生命教育的重要性，並落實保護動物的理念。

    營運執行長陳則夫說，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客以自然、溫柔方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為，感受動物各自的生活節奏。

    園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；盼透過創新營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點。

    昨天試營運吸引大批親子遊客體驗，家長和孩子們近距離觀察狐狸在森林感十足的環境中活動，與以往的遊園體驗截然不同。此外，園區內的餐飲空間如「森林爐語披薩」與「樹懶食光屋」，讓民眾在用餐之餘還能觀察動物。

    「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，優惠票價方案：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站完成預約購票方可入園。目前1月份假日名額已全數售罄，平日尚可預約。

    高雄內門觀光新地標「野森動物學校」17日起試營運。（記者黃佳琳攝）

    高雄內門觀光新地標「野森動物學校」17日起試營運。（記者黃佳琳攝）

    「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客以自然、溫柔方式與動物相遇。（記者黃佳琳攝）

    「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客以自然、溫柔方式與動物相遇。（記者黃佳琳攝）

