大學學測》自然科 全中教：諾貝爾獎題型結合能源與太空探究

大學第二節考自然科，全中教物理教師群解題說，科學探究高度生活化。（全中教提供）

大學學測今（17）日登場，第二節考自然科，全國高級中等學校教育產業工會自然科試題評論教師群說，物理試題兼具深度與廣度，再考出諾貝爾獎題型，登月、核能、潮汐發電與晶片製程也入題，科學探究高度生活化。

自然科包括物理、化學、生物、地科。桃園南崁高中蔡明勳、北一女蔡亦涵、高師大附屬高中高銘宏說，2019年諾貝爾獎「系外行星探究」轉化為光譜觀測題型入題，最新能源科技「SMR小型核反應器」應用於登月情境，考驗核反應能量轉換，深具實作特色的「潮汐發電」混合題，學生需親自繪圖並分析感應電流才能順利答題，時事中最夯的半導體晶片高階製程的相關概念，在去年分科測驗與今年學測都有出現，整體難度適中，成功將尖端科技與基礎觀念結合，極具鑑別度。

此外，生物科台北市景美女中老師游雲霞、台北市大直高中陳志郎、台北市松山高中戚居姮認為，整體看似簡單，但不易選出正確選項，學生須有動手實驗的經驗，才較易選出正確答案，例如第33題DNA粗抽取的實驗題，而第28題出現細胞分裂圖，圖形除了有分辨性外，還具有古典藝術性；第40至43題是生物與化學的跨科探究型題組考題，雖有跨領域優點，但演化支序圖比重及配分過高，殊為可惜，整份試題缺乏時事及分子生物衍伸的生活素養題，例如引起非洲豬瘟的病毒題目並未出現，題目雖具鑑別度，但演化題型偏多，且選項靈活，學生不易作答。

化學科台師大附中張荊壢及廖昕喬、新北樹林高中陳佩琪認為，香蕉提取鉀鹽入題，考驗學生探究與實作能力，素養題組需時間理解消化，對考生不易作答，整體中偏難，其中第25至27題探究實作，考生要利用提供的資料與實驗步驟，依序提取香蕉中的鉀鹽；第44至46為化學時事題，談及2023年化學諾貝爾獎量子點的議題，來談硫化鋅量子點合成過程。

地科老師台北市西松高中吳育倫、台北市明倫高中王淑榕及建中李文禮認為，難易適中，但圖表非過去常見內容，考生需具備多層次的解讀與轉化能力才能作答，鑑別度高，第5題介紹生物時鐘理論，題目結合地質與天文，考生需解讀長時間尺度的趨勢；第55題提到隕石定年，提到要挑出未被重置或改變的礦物，皆屬科學推論。

