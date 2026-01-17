環境部、衛福部次長會議聚焦空品與健康 達成4行動共識

環境部與衛福部召開「空氣污染與健康影響專家諮詢會」第2次會議，由環境部次長謝燕儒與衛福部常務次長莊人祥共同主持，以及11位來自醫療、公衛及環境醫學領域的專家與會，討論空污及極端高低溫對民眾健康的影響與因應對策。（環境部提供）

環境部與衛福部去年10月成立「空氣污染與健康影響專家諮詢會」，昨天（16日）召開第2次會議。環境部次長謝燕儒說，昨天的會議已達成4項共識包括，加強衛教宣導、精準投入醫療資源、優先管制高風險污染源，同時針對高低溫對健康的威脅，建立跨部會應變機制，於1月26日首度召開的「雙部長聯席會議」報告。

會議由謝燕儒與衛福部常務次長莊人祥共同主持，11位來自醫療、公衛及環境醫學領域的專家與會，深入討論空污及極端高低溫對民眾健康的影響與因應對策。接續昨日的專家會議。謝燕儒說，未來將與衛福部共同投入經費進行「空氣污染與健康影響研究」，並結合氣候變遷調適機制，針對極端氣候強化預警，保護國民健康。

謝燕儒說，昨天的會議中，已達成4項共識包括：加強衛教宣導，提升民眾對空污與健康關係的認知；精準投入醫療資源，針對受空污影響嚴重的族群，提供更多醫療支持；優先管制高風險污染源，鎖定對健康危害較大的污染物，針對排放源頭優先管制；此外，也因應極端氣候，針對高溫與低溫對健康的威脅，建立跨部會應變機制。

與會專家也認為，空污與健康確實有關聯，但空氣污染成分很複雜、疾病種類也很多，有些影響已有確定的科學證據，有些則尚待研究，因此建議依各種空氣污染物成分及濃度對不同疾病影響程度分別整理，再以民眾感受空污影響健康的角度編擬衛教資料，透過宣傳提升民眾環境健康識能，加強自我防護措施。

專家也說，須將醫療資源投入受空污影響較嚴重的對象，提升疾病防治效益；在醫療資源投入的方式，可加強健康檢查、結合氣象與空品預報資訊調整用藥等；空氣污染源的管制方面，應針對健康影響程度較高者優先管制。另外，環境部將與衛福部合作，投入相關資源開展後續研究，以利依最新科學實證推動空污防制政策與疾病防治措施。

環境部長彭啓明與衛福部長石崇良將於1月26日首度召開「雙部長聯席會議」，屆時將邀請總統府「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」成員，針對「極端高低溫應對」、「精進空氣品質管理」及「脆弱族群防護」等核心課題整合政策資源，提升國家應對氣候風險的執行成效。

「空氣污染與健康影響專家諮詢會」第2次會議，由環境部次長謝燕儒（右）與衛福部常務次長莊人祥（左）共同主持。（環境部提供）

