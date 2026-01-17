大學學測》自然科時事題減少 全教會：圖表實作成決勝關鍵

大學學測第二節考自然科，全教會解題教師群認為，今年的圖表實作成決勝關鍵。（圖由全教會提供）

大學學測今（17日）登場，第二節考自然科。全國教師會（全教會）試題評論教師群表示，今年自然科的時事題減少，圖表實作成決勝關鍵，諾貝爾化學獎量子點、晶片先進製程、核能轉換效率皆入題。

物理科桃園市平鎮高中蔣佑明、基隆女中張仁壽及王立文、北市大直高中陳東閔、北市成功高中蔡豐光及北一女簡麗賢認為，考題融入科普閱讀和時事科學新知，測驗考生物理知識和閱讀理解能力，中偏難，其中晶片先進製程、核能轉換效率入題，題材新穎，融入科普閱讀和時事科學新知，第47至49題以汞原子能階延伸晶片先進製程使用光源能量入題，測驗考生能階躍遷、光子能量與光的干涉概念；第50至53題為地科與物理跨科題，測驗考生能量轉換概念。

化學科平鎮高中徐榮謙及吳明禧、桃園市武陵高中張孟萱、新北板橋高中鄭伯俊、新北新店高中王瓊蘭認為，諾貝爾化學獎量子點入題，無繁瑣計算，題型全面均衡，題目相對簡單，跨科題如第40至43題提到芐丙酮與尼古丁結構，與蜂鳥行為結合，跨生物與化學學科；創新題如第44至46題提到硫化鋅量子點製程，符合先進綠色化學的宗旨；混合題型配分約為14分，探究實作如第25至27題，利用生活中題材如香蕉皮，探討香蕉皮與果肉中，鹼金屬與鹼土金屬的含量檢測，第44至46題以2023年諾貝爾化學獎量子點為題，進行製程實驗設計。

生物科陽明交大附屬竹北高中莊偉民、彰化高商施錫昌、新北樹林高中黃寶如及北市華江高中林琬亭認為，演化支序圖連兩年入題成趨勢，學測自然生物回歸概念理解，難度適中，演化分支圖的判斷連續兩年出題，細胞的構造與功能偏少，探究與實作考閱讀基本能力，有圖表及畫圖題，但缺時事題。

地球科學中山大學附屬國光高中謝隆欽、員林高中陳韻如、高雄師範大學附屬高中尤清麗、北市和平高中吳岳霖及南湖高中蕭嫚認為，今年重視圖表判讀及邏輯推理，回歸基礎知識與基本計算，中偏易，預估分數可能較去年上升，跨科題如第34題提到五次生物大滅絕與對應的海洋生物動物相。

