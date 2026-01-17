為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中梧棲蘿蔔日 民眾拔蘿蔔迎新年

    2026/01/17 17:58 記者張軒哲／台中報導
    梧棲民眾下田拔蘿蔔，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

    梧棲民眾下田拔蘿蔔，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

    農曆春節將至，台中市梧棲農會為持續深化食農教育推廣，今日於梧棲區龍安宮週邊農田舉辦「57蘿蔔日－2026農趣拔蘿蔔」活動，邀請數百位民眾實際走入田間，體驗拔蘿蔔的農事過程，大家有吃又有拿，滿載而歸。

    今日活動吸引數百名當地民眾及親子家庭，參與拔蘿蔔體驗，現場人潮熱絡、氣氛熱鬧，除拔蘿蔔活動外，亦規劃農趣市集、春聯揮毫及植栽DIY體驗等多元內容，結合農業、生態與文化元素。

    梧棲農會總幹事吳柏慧說，農會長期推動食農教育、環境永續、感恩惜福與愛物惜物等核心理念，讓民眾在輕鬆互動中親近農業、認識農村，為推廣全食物利用及減少食材浪費，現場設置蘿蔔介紹展示區，介紹蘿蔔葉梗、菜脯、蘿蔔乾等相關製品，說明透過醃製、乾燥等方式延長保存期限的方式，傳達珍惜食材、減少浪費的理念，落實環境永續與循環利用精神。

    此外，活動結合迎春主題，規劃迎春蘿蔔裝飾植栽DIY體驗，及現場揮毫贈送春聯，讓民眾在田間提前感受年節氛圍，在溫馨歡樂的互動中迎接新的一年。

    梧棲農會蘿蔔日，場面盛大。（記者張軒哲攝）

    梧棲農會蘿蔔日，場面盛大。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播