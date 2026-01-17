台中梧棲蘿蔔日 民眾拔蘿蔔迎新年

梧棲民眾下田拔蘿蔔，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

農曆春節將至，台中市梧棲農會為持續深化食農教育推廣，今日於梧棲區龍安宮週邊農田舉辦「57蘿蔔日－2026農趣拔蘿蔔」活動，邀請數百位民眾實際走入田間，體驗拔蘿蔔的農事過程，大家有吃又有拿，滿載而歸。

今日活動吸引數百名當地民眾及親子家庭，參與拔蘿蔔體驗，現場人潮熱絡、氣氛熱鬧，除拔蘿蔔活動外，亦規劃農趣市集、春聯揮毫及植栽DIY體驗等多元內容，結合農業、生態與文化元素。

梧棲農會總幹事吳柏慧說，農會長期推動食農教育、環境永續、感恩惜福與愛物惜物等核心理念，讓民眾在輕鬆互動中親近農業、認識農村，為推廣全食物利用及減少食材浪費，現場設置蘿蔔介紹展示區，介紹蘿蔔葉梗、菜脯、蘿蔔乾等相關製品，說明透過醃製、乾燥等方式延長保存期限的方式，傳達珍惜食材、減少浪費的理念，落實環境永續與循環利用精神。

此外，活動結合迎春主題，規劃迎春蘿蔔裝飾植栽DIY體驗，及現場揮毫贈送春聯，讓民眾在田間提前感受年節氛圍，在溫馨歡樂的互動中迎接新的一年。

梧棲農會蘿蔔日，場面盛大。（記者張軒哲攝）

