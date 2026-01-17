大學學測》地科強調對本土環境認識 高中師評生物近5年最易

台北市高中教師群針對學測自然科考題逐一解析。（記者楊綿傑攝）

今年學測自然科包括物理、化學、生物、地科等，高中教師評生物科是5年來最簡單，地科則出現不少台灣本土題，物理跟化學則分別考到半導體製程與香蕉中的礦物質等，與生活相近，總體來說都重視圖表及資訊擷取整合的重要性。

建國高中教師陳泓志表示，物理科出題用心，鑑別度高，整體而言難度適中，適合自然組學生作答，知識可僅用必修物理概念解題。命題內容涵蓋到電與磁、能量的題目配分比例高達50%。第17至18題的小型核反應器題組，有一定程度的計算量；第49題關於半導體製程，題幹未提及「電場」字眼但題目敘述卻有「電場與位置關係圖」，恐造成答題困擾。

建國高中教師趙君傑指出，化學科整體難易度中偏難，考題方向重視基本概念的理解與應用，同時與實驗探究結合，考生須提升圖表理解、擷取資訊的能力，計算過程也必須謹慎。如第25至27題探討香蕉中礦物質的組成與分析方法，將化學知識應用在生活議題；第40至43題為化學跨生物考題，有助考生了解自然科學相關性。

建國高中教師周麗芬提到，生物科試題為近5年來最簡單，考生只要耐心閱讀就能找到答案，對生物程度較好的考生沒有優勢。而較特別的是，跨科題目較往年多，如第34題為跨生物和地科、第40至41題為跨生物與化學等。題型主要以素養導向題型多，主要考學生閱讀、擷取資訊與圖表判讀能力，但今年完全無時事題，建議未來可以增加。

松山高中教師翁雪琴分析，地科題目屬中間偏難，與往年比難度提升，台灣本土素材考了6題，包含颱風、地震海嘯、氣候變遷、潮汐等議題。其中圖表題比例占半數，考生必須具備圖文轉換與資訊轉譯能力，另計算題也較多，並注重邏輯推論與因果分析，而非單純提取課本知識，整體而言緊扣108課綱的精神。

