大學學測》自然科物理偏難 「台積電製程」入題

學習王科技和勝選學習顧問解題教師群表示，今年「物理偏難、化學生物與地科相對偏易」。（記者林曉雲攝）

大學學測今（17日）登場，第二節考自然科，包括物理、化學、生物、地球科學。學習王科技和勝選學習顧問解題教師群表示，今年「物理偏難、化學生物與地科相對偏易」，物理考出台積電製程之相關概念題組，其他三科難度皆稍降，符合108課綱精神，強調跨科整合、圖表判讀與生活應用。

團隊預估今年自然科五標持平，僅均標估提高1級分，五標預估頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標7級分、底標5級分。

物理老師李宏泰表示，今年試題相較以往難度提高，不僅題幹文字長、閱讀量大，部分題組更以情境包裝方式結合高一基礎物理與量子相關概念，考驗考生在時間壓力下的理解與判斷能力，容易造成寫不完之作答焦慮。不過他也提醒，物理題目雖難，但鑑別度提高，正常發揮即可，不必過度恐慌，其中第47至49題，用晶片製程為命題背景，如同考出台積電題，但實際考的是高一物理學到的量子、反射、折射等觀念。

化學老師李傑安指出，今年化學試題較去年略簡單，整體題型回歸核心概念，各單元均有出題，分數分布平均，有機應用題比重下降，取而代之的是實驗設計與跨科整合題型，包含與生物合併命題及諾貝爾獎相關素材，內容與平時教學重點相符，考生應能掌握。

生物老師王翔威評論今年生物考題是「中規中矩、偏易」，生物題目長篇閱讀與複雜圖表明顯減少，多為基礎概念題，如細胞學、血型、基因表現與基本實驗設計等，作答時間壓力相對較小，不過仍有少數題目，如環境因素影響基因表現，需要理解轉錄、轉譯與調控機制，才能順利作答。

此外，地球科學老師謝耀宇指出，今年地科難度再度降低，天文、海洋與能源題型多結合生活情境，複雜計算題未出現，僅地質年代與放射性定年的題組稍具挑戰，但整體仍屬可掌握範圍。

學習王科技再度啟用AI解題自然科，學習王科技說明，其中有一題，AI解題和補教老師解題答案不同，但老師經討論後，決定同意AI的解答。

學測自然科之物理，考出台積電製程之相關概念題組。（記者林曉雲翻攝）

