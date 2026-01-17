舊蘇花公路和仁至大清水段廢線 最美路段走入歷史

蘇花公路和仁至大清水段廢線，從空拍機看可欣賞到湛藍太平洋及和仁的海灘，圖為和仁臨海短隧道以及卡那岡斷崖。（邱正智提供）

行政院在本月12日公告，調整台3線、台4線、台9線、台9乙線、台9丁線、台15線、台15線、台21線路線等多條省道的路線，其中台9丁線和仁至大清水有將近5公里省道也將廢線走入歷史，這幾天已道路封閉不開放通行，對此公路局東分局表示，該路段因為上邊坡持續崩塌，因崩塌高度達海拔800至1000公尺，整治困難，經提報中央廢線，會在收到公文後封閉道路。

依行政院公告，台9丁線64K＋262～69K＋119路段省道廢止，扣除台9丁線64K＋262～64K＋900原本與台9線共線路段，劃歸台9線，至於原台9丁線64K＋900～69K＋119路段廢線，土地回歸國有，依國有土地使用管理；而在路線調整後，因為台9丁線只到和仁，往南5公里的路段廢線，因此台9丁路線原名「蘇澳到大清水」，新路線改稱「蘇澳到和仁」，台9丁總里程改為64.262公里，縮短4.857公里。

請繼續往下閱讀...

廢線消息經過「公路邦」等網路平台分享，引起網友惋惜，紛紛發文分享往日回憶照片「再見了，舊蘇花和仁到大清水段」！網友說，這段5公里路線的聚落北邊是和仁，南邊到大清水有太魯閣國家公園的大清水步道，等於以後到蘇花公路沒有辦法再體會走在斷崖上的看海絕美經驗，往後和仁到大清水只能走台9線「仁水隧道」，從黑漆漆的隧道內想像斷崖路風景，至於蘇花公路和仁界碑、仁清隧道旁屏風岩等景點都無法進入，往後只能透過空拍才能得見了！

其中，「和仁臨海短隧道」是日治時代開闢的「臨海道路」11座手工開鑿的隧道之一，也是目前唯一還有使用的隧道，長度是31.7公尺，由於是鑿穿大理石所以沒有使用襯砌，只是因為外觀已經噴上水泥已經看不到手工鑿痕，如今也要走入歷史了。

公路局東分局表示，和仁至大清水段因為路線上方多處崩塌，且依照空拍機查看結果，該路段上邊坡多處有崩塌碎石溝，無法透過邊坡刷坡工程進行防治，原因是海拔高度達800至1000公尺，因東部颱風地震多持續有崩塌，無法從源頭根治，加上台9線仁水隧道通行後已經可以通行機車，不會影響居民往返通行，因此行文行政院評估廢線。公路局也表示，未來該路段不會再進行養護。

從廢線的台9丁仁清隧道口可眺望屏風岩，以後只能透過空拍機鳥瞰了。（邱正智提供）

和仁臨海短隧道是日治時期開闢的「臨海道路」11座手工開鑿之一，也是目前唯一還有使用，廢線後等於功成身退。（邱正智提供）

蘇花公路台9丁線和仁至大清水廢線，右下方為太魯閣國家公園和仁界碑，這裡是眺望臨海美景的好地方。（邱正智提供）

廢線路段及沿線景點示意圖。（邱正智提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法