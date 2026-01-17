台南年貨北上直送板板橋 「農來上賀禮」一次買齊

「新春瘋台南．農來上賀禮」年節展售活動於板橋大遠百熱鬧登場，集結台南在地小農與業者，展售多樣農產加工品與年節伴手禮。（台南市政府提供）

迎接農曆春節年貨採買熱潮，台南市政府攜手板橋大遠百舉辦「新春瘋台南．農來上賀禮」台南農產年節展售活動，今明兩天熱鬧登場。市長黃偉哲今天特地北上，將台南最新鮮、最具代表性的農漁特產品直送北部，邀請民眾不用南下，也能一次買齊台南年貨。

黃偉哲說，農曆春節將近，特別帶著台南優質農漁產品來到北部，向消費者推薦最安心、最美味的年節選擇。台南一年四季盛產豐富，本次展售除了當令的蜜棗、芭樂、小番茄外，也有虱目魚海苔捲、鹿肉乾等特色加工新品，無論自用或送禮都很適合。他也邀請大家，若喜歡台南農產，春節期間不妨親自走訪台南，感受美食、美景與滿滿人情味。

請繼續往下閱讀...

農業局指出，台南擁有得天獨厚的氣候條件與完整的農漁畜產業，從產地到餐桌層層把關，品質與安全都深受肯定。年節展售特別進駐百貨公司，精選蜜棗、番石榴、洋香瓜等當季鮮果，以及肉乾、海鮮與各式農產加工品，讓北部民眾輕鬆就能買到台南直送的優質年貨。

這次活動集結多家台南在地小農與業者，包含新化果菜市場、麻豆與南化區農會、台灣甘藷產業策略聯盟以及多家漁產、畜產品牌，提供虱目魚、台灣鯛、烏魚子、白蝦、石斑、肉乾禮盒、鴨蛋與鹿茸相關商品，滿足年節送禮與團圓餐桌需求。

現場也舉辦新春公益拍賣會，拍賣所得全數捐贈台灣阿甘精神發展協會，現場氣氛熱絡又溫馨。展售期間並加碼推出限量滿額贈禮，邀請民眾把握機會，把台南好物帶回家迎新年。

台南市長黃偉哲（中）向民眾介紹、分享台南優質農產，邀請北部消費者搶先感受台南農漁特產品的豐饒風味。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲（中）與遠東百貨代表、參展業者，共同推薦台南農產年節好禮。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法