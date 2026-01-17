全糖之都不虛傳! 台南甜點節一登場就塞爆

展售農特產品的好康市集，也是擠滿人潮。（記者吳俊鋒攝）

深受親子喜愛的台南甜點節今天下午在永康全糖揭幕，活動一開始，現場就塞爆，人潮看不到盡頭，有民眾直呼「誇張」，知名品牌攤位更是大排長龍，氣氛熱絡。

活動邁入第6屆，一樣在市圖永康新總館旁封街舉行，為期兩天，精選北、中、南的品牌店家，豐富呈現，去年累計吸客13萬人次，顯見深受歡迎的程度。

甜點節今天下午開幕，市長黃偉哲出席，為活動代言，因同一時間，會場已湧入近3萬人，讓他強調盛況更勝於去年，全糖之都的魅力真是無法擋。

黃偉哲說，台南有「全糖城市」之稱，舉辦甜點節名符其實，現場還有展售優質農特產品的好康市集，民眾正好可以採買年貨，歡迎大家多來消費、觀光。

由於會場緊鄰永康砲校原址，黃偉哲提到，市府會全力規劃，做最好的運用，並保留20公頃的綠地，提供民眾踏青、休憩之用。

立委陳亭妃也到場，歡迎大小朋友參加活動，她指出，吃甜的，會讓人的心情變愉悅，祝福每位民眾都能留住自己最懷念的好味道。

議員楊中成、林冠維、林燕祝，以及永康區長李皇興、市府觀旅局副局長鄭道立，還有悠遊卡董事長林志盈等各界貴賓都出席開幕典禮。

甜點節由大東橋商圈觀光發展協會、思味市集、觀旅局、圖書館，以及永康區公所等單位合作籌辦，今年以「氣味漫遊」為主題，邀請各知名品店家共襄盛舉。

大小朋友喜愛的甜點市集，涵蓋了手作烘培、蛋糕、麵包、布丁、餅乾、麻糬、豆塔、肉桂、脆腰果、草莓大福....，還有系列口味的茶、咖啡等飲料，多達120攤。

另外，還有展售農特產的好康市集、手作課程的樹下市集，加上甜點市集，合計近190攤，活動規模為歷屆之最。

大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬表示，今年的系列活動已於本月6日展開，在市圖舉辦講座，邀請知名的PAPILLON DOUX創辦人許智傑到場指導，帶領大家透過香味探索甜味的層次，打造五感延伸的體驗。

還有El.olor法式甜點Nico主廚也應邀駐場，透過「桑椹優格乳酪蛋糕」的演示過程，引領大家走進台南獨特的果香的世界，且深入了解如何運用簡單的食材，打造出層次豐富、口感柔滑的好味道。

今年現場更打造了「帶得走的森林」公益植栽，開放民眾認購帶回，讓綠意延伸至居家生活，金額的20%將捐贈「喜憨兒社會福利基金會」，大小朋友攜手送愛，讓活動更有意義。

台南甜點節才一登場，知名品牌店家就已大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

邁入第6屆的台南甜點節在永康熱鬧開幕，為期兩天。（記者吳俊鋒攝）

台南甜點節登場，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

台南甜點節登場，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

台南甜點節熱鬧登場，人潮擠爆。（記者吳俊鋒攝）

現場展售的各式手作甜品，令人垂涎。（記者吳俊鋒攝）

