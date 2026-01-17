寒假遛小孩新選擇 最夯沉浸式互動展《警察波力》帶你闖關

《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，結合原創繪本IP、互動科技，打造沉浸式有趣體驗。（台南市府提供）

寒假學習不無聊！為推動原創文化內容發展，商業發展研究院（CDRI）整合18家文化IP與內容產業業者，推出台灣首創沉浸式數位互動展《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，結合原創繪本IP、互動科技與故事任務，打造寓教於樂的沉浸式體驗空間，成為寒假期間親子與學生熱門新去處。

台南市政府表示，文化是最貼近生活的學習場域，《蛋蛋怪盜來了》透過角色引導與互動任務設計，讓孩子在遊戲中學習，在體驗中培養觀察力、想像力與創意思維，展演形式新穎，兼具教育性與趣味性。

互動展已於今年1月5日在台北南港瓶蓋工廠展出，將展至3月1日。南市府已請教育局轉知各級學校活動訊息，鼓勵學生與家長利用寒假期間前往觀展，將展覽作為校外教學與親子共學的延伸選擇，讓孩子在實際參與中接觸台灣原創文化IP，深化對文化內容與科技應用的認識。

市府也表示，台南長期推動文化資產保存與文化科技應用，未來將持續評估與商研院及文化IP團隊合作，將此類沉浸式互動展演引入校園、公共文化空間或城市節慶活動，讓更多人感受文化與科技融合所帶來的嶄新體驗，為城市注入持續成長的文化動能。

《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，商研院董事長許添財（中）邀請大家來體驗最新結合教育與娛樂的文化科技。（台南市府提供）

《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》互動展在台北南港瓶蓋工廠展出，將展至3月1日。（台南市府提供）

