為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒假遛小孩新選擇 最夯沉浸式互動展《警察波力》帶你闖關

    2026/01/17 17:08 記者洪瑞琴／台南報導
    《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，結合原創繪本IP、互動科技，打造沉浸式有趣體驗。（台南市府提供）

    《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，結合原創繪本IP、互動科技，打造沉浸式有趣體驗。（台南市府提供）

    寒假學習不無聊！為推動原創文化內容發展，商業發展研究院（CDRI）整合18家文化IP與內容產業業者，推出台灣首創沉浸式數位互動展《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，結合原創繪本IP、互動科技與故事任務，打造寓教於樂的沉浸式體驗空間，成為寒假期間親子與學生熱門新去處。

    台南市政府表示，文化是最貼近生活的學習場域，《蛋蛋怪盜來了》透過角色引導與互動任務設計，讓孩子在遊戲中學習，在體驗中培養觀察力、想像力與創意思維，展演形式新穎，兼具教育性與趣味性。

    互動展已於今年1月5日在台北南港瓶蓋工廠展出，將展至3月1日。南市府已請教育局轉知各級學校活動訊息，鼓勵學生與家長利用寒假期間前往觀展，將展覽作為校外教學與親子共學的延伸選擇，讓孩子在實際參與中接觸台灣原創文化IP，深化對文化內容與科技應用的認識。

    市府也表示，台南長期推動文化資產保存與文化科技應用，未來將持續評估與商研院及文化IP團隊合作，將此類沉浸式互動展演引入校園、公共文化空間或城市節慶活動，讓更多人感受文化與科技融合所帶來的嶄新體驗，為城市注入持續成長的文化動能。

    《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，商研院董事長許添財（中）邀請大家來體驗最新結合教育與娛樂的文化科技。（台南市府提供）

    《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，商研院董事長許添財（中）邀請大家來體驗最新結合教育與娛樂的文化科技。（台南市府提供）

    《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》互動展在台北南港瓶蓋工廠展出，將展至3月1日。（台南市府提供）

    《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》互動展在台北南港瓶蓋工廠展出，將展至3月1日。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播