    首頁 > 生活

    榴中社區老巡守車險拋錨 斗六長和宮霸氣捐贈近百萬元新車

    2026/01/17 17:06 記者李文德／雲林報導
    斗六長和宮豪氣斥資近百萬元，購買新車捐贈給榴中社區巡守隊。（記者李文德攝）

    斗六長和宮豪氣斥資近百萬元，購買新車捐贈給榴中社區巡守隊。（記者李文德攝）

    雲林縣斗六市榴中社區巡守隊成立29年，巡守車已使用20多年，非常老舊，當地長和宮日前到屏東會香，巡守隊協助交管，車輛狀況不斷，隊員一路膽戰心驚。長和宮主委張港川得知，經管委會同意，捐給社區巡守隊市價近百萬全新巡守車，為守望相助隊添翼。

    長和宮今天舉辦「社區治安巡守車捐贈式」，在縣長張麗善等人見證下，張港川將價值近百萬的巡守車交給榴中社區巡守隊大隊長林文讚。榴中社區發展協會理事長張俊明說，巡守隊創立已有29年，初期因資源匱乏，由父親及企業家捐出第一輛巡守車，不久即因老舊報廢，第2輛則由巡守隊自籌購買，使用至今已經20多年。

    張俊明說，巡守隊任務不僅限於社區巡邏，還會支援當地宮廟、廟會的外勤交通管制，日前隊員們協助長和宮會香到屏東，老舊車輛一路上狀況頻頻，差點拋錨，隊員們膽戰心驚，任務結束後向長和宮主委張港川反映。

    張港川說，長和宮主祀媽祖，在地方有「斑鳩媽」之稱，香火日漸鼎盛，長年投入地方公益，巡守隊是廟會與會香活動中不可或缺的安全助力，經過管理委員會同意後，以實際行動捐出近百萬元的新車，支持地方巡守隊的基層治安工作。

    林文讚指出，榴中社區巡守隊現有隊員31人，由於每名隊員裝備費約需1萬元，因此募款不易，也不敢貿然擴編人力，感謝隊員家屬長年在背後支持，讓巡守工作得以延續，這次獲贈新車將大幅提升夜間巡邏、交通疏導的安全性與機動力。

    斗六長和宮豪氣斥資近百萬元，購買新車捐贈給榴中社區巡守隊。（記者李文德攝）

    斗六長和宮豪氣斥資近百萬元，購買新車捐贈給榴中社區巡守隊。（記者李文德攝）

    斗六長和宮豪氣斥資近百萬元，購買新車捐贈給榴中社區巡守隊。（記者李文德攝）

    斗六長和宮豪氣斥資近百萬元，購買新車捐贈給榴中社區巡守隊。（記者李文德攝）

