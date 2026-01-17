大學學測》自然科閱讀量大 北市考生：線索藏在文章裡

115學年度學科能力測驗今起至19日舉行，今天下午12時50分至14時40分考自然，共有8.1萬人應考。（記者方賓照攝）

115學年度學科能力測驗今起至19日舉行，今天下午12時50分至14時40分考自然，共有8.1萬人應考。考生普遍反映今年考題難度適中，沒有特別困難，有人光速交卷，也有人感嘆「寫不完」；部分學生認為，今年題組閱讀量大，但是「多數答案藏在文章裡」，線索頗多都能順利應答。

松山高中的曾同學為了考到高分，特別穿了紅色內褲；她表示，雖然這次數學沒考好，但是考自然有正常發揮，跟往年考題相比困難一些，閱讀量比較大，但是題型基本都會清楚介紹細節，因此只要有細心閱讀，就可以找到線索順利作答。

自然組的彭同學表示，對比前幾年，今年寫起來很有素養導向，本次的圖表題在文章當中就可以找到答案，考驗整體自然考科的整合，以及考生的細心程度、閱讀能力；自己認為本次潮汐的題目很有記憶點，之前寫考題都偏向在算潮汐時間，這次有讓學生把潮差都畫在題本上面，可以清楚知道，這個地科的潮汐在做什麼。另外，手寫題在講折射、反射，「自己完全不會寫，很困難」，這題很有水準。

南港高中謝同學說，這次自然寫起來很順，今年計算量大，但恰巧是自己的強項，有信心可以考到高分。秀峰高中吳同學說，覺得本次難度適中，但是自己寫得很趕。

