為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》自然科閱讀量大 北市考生：線索藏在文章裡

    2026/01/17 15:43 記者孫唯容／台北報導
    115學年度學科能力測驗今起至19日舉行，今天下午12時50分至14時40分考自然，共有8.1萬人應考。（記者方賓照攝）

    115學年度學科能力測驗今起至19日舉行，今天下午12時50分至14時40分考自然，共有8.1萬人應考。（記者方賓照攝）

    115學年度學科能力測驗今起至19日舉行，今天下午12時50分至14時40分考自然，共有8.1萬人應考。考生普遍反映今年考題難度適中，沒有特別困難，有人光速交卷，也有人感嘆「寫不完」；部分學生認為，今年題組閱讀量大，但是「多數答案藏在文章裡」，線索頗多都能順利應答。

    松山高中的曾同學為了考到高分，特別穿了紅色內褲；她表示，雖然這次數學沒考好，但是考自然有正常發揮，跟往年考題相比困難一些，閱讀量比較大，但是題型基本都會清楚介紹細節，因此只要有細心閱讀，就可以找到線索順利作答。

    自然組的彭同學表示，對比前幾年，今年寫起來很有素養導向，本次的圖表題在文章當中就可以找到答案，考驗整體自然考科的整合，以及考生的細心程度、閱讀能力；自己認為本次潮汐的題目很有記憶點，之前寫考題都偏向在算潮汐時間，這次有讓學生把潮差都畫在題本上面，可以清楚知道，這個地科的潮汐在做什麼。另外，手寫題在講折射、反射，「自己完全不會寫，很困難」，這題很有水準。

    南港高中謝同學說，這次自然寫起來很順，今年計算量大，但恰巧是自己的強項，有信心可以考到高分。秀峰高中吳同學說，覺得本次難度適中，但是自己寫得很趕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播