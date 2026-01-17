為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣省慈意愛心會寒冬送暖418弱勢戶 議員加碼送1000顆高麗菜

    2026/01/17 16:49 記者陳建志／台中報導
    關懷弱勢家庭，台灣省慈意愛心會今天舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，致贈福氣年菜、文具等物資。（記者陳建志攝）

    關懷弱勢家庭，台灣省慈意愛心會今天舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，致贈福氣年菜、文具等物資。（記者陳建志攝）

    年關將至，台灣省慈意愛心會今天舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，準備價值3千多元的年菜、日常用品、文具和高麗菜送給418戶的弱勢戶，讓民眾感受社會的溫暖，也讓愛心在社區中持續發酵。

    台灣省慈意愛心會理事長李添華說，愛心會已成立3、40年，多年來針對弱勢民眾和遭逢變故的家庭進行急難救助，提供清寒學生獎助學金，今天則舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，針對大里、太平家庭福利服務中心、伊甸基金會、家扶中心和大里婦培中心等單位提供的弱勢和急需協助的418戶家庭提供物資關懷。

    李添華說，今天現場準備包括福氣年菜、文具用品和沐浴乳等生活用品，台中市議員林碧秀也贊助1千顆的高麗菜，這除了是一場物資發放活動，更希望成為連結社會各界愛心的平台，讓受助家庭感受被看見，未來也將持續整合民意代表、公部門與民間資源，讓善的循環在社會中不斷延續。

    市議員林碧秀說，今天特別從雲林西螺產地訂購了1千顆的高麗菜，除幫助農民，也減輕弱勢家庭生活負擔，讓餐桌多一份溫暖與安心。

    台灣省慈意愛心會舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，致贈福氣年菜、文具等物資。（記者陳建志攝）

    台灣省慈意愛心會舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，致贈福氣年菜、文具等物資。（記者陳建志攝）

    台中市議員林碧秀（左1）到場發放1千顆的高麗菜。（記者陳建志攝）

    台中市議員林碧秀（左1）到場發放1千顆的高麗菜。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播