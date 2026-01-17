為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    安平媽祖盃足球賽 台南勝利國小奪大滿「冠」

    2026/01/17 15:44 記者王姝琇／台南報導
    台南市8校國小足球隊同場競技。（安平區公所提供）

    台南市8校國小足球隊同場競技。（安平區公所提供）

    台南安平區公所攜手安平開台天后宮、台南市議會、石門國小、安中社區發展協會合辦「5人制足球邀請賽」，共8校球隊同場較勁，最後由勝利國小奪得大滿貫，同時囊括高年級組、中年級組、挑球比賽項目三冠王。

    安平區長蕭泰華表示，透過足球賽事不僅促進各校間的交流與情誼，也為安平區體育發展注入更多活力。本次活動不只是競技的舞臺，更是培養團隊精神與凝聚向心力的重要平台，期盼藉由運動交流，讓選手們在比賽中學習合作、享受運動。

    安平開台天后宮主委盧友禮表示，2026台南市議長盃暨第14屆安平媽祖盃「5人制足球邀請賽」能夠持續舉辦並深受各界支持，實有賴「安平媽祖」的庇佑，讓每一屆活動都能平安順利、圓滿完成。天后宮長期結合宗教文化與體育推動各項活動，盼透過賽事推動優質廟埕文化，讓傳統宗教信仰與現代運動精神相互融合，也為下一代打造健康、正向的成長環境。

    五人制足球是國際足總正式認可的足球比賽型式，場地不限於室內、外進行，大多規則與11人制足球類似，5人制相較之下更有趣味、靈活度、技巧、戰術和表演的性質。

    賽事結果方面，高年級組由勝利國小奪得冠軍，佳里國小獲得亞軍，石門國小和文化國小分別取得第3、4名；中年級組由勝利國小奪得冠軍，文賢國小獲得亞軍，石門國小和九份子國小分別取得第3、4名。挑球比賽由勝利國小李宣叡獲得冠軍、石門國小葉樂新獲得亞軍、勝利國小高子宸和石門國小陳翃宇分別取得第3、4名。

    今日另舉辦幼兒園A、B組的比賽，A組由DG小可愛奪得冠軍、石門附幼獲得亞軍、天資幼兒園第3名；B組由Dreamer go奪得冠軍、東門城幼兒園獲得亞軍、魔荳幼兒園第3名，讓小選手們享受足球賽事體驗運動樂趣，從小培養運動的興趣。

    台南市8校國小足球隊同場競技。（安平區公所提供）

    台南市8校國小足球隊同場競技。（安平區公所提供）

    2026台南市議長盃暨第14屆安平媽祖盃「五人制足球邀請賽」圓滿落幕。（安平區公所提供）

    2026台南市議長盃暨第14屆安平媽祖盃「五人制足球邀請賽」圓滿落幕。（安平區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播