安平媽祖盃足球賽 台南勝利國小奪大滿「冠」

台南市8校國小足球隊同場競技。（安平區公所提供）

台南安平區公所攜手安平開台天后宮、台南市議會、石門國小、安中社區發展協會合辦「5人制足球邀請賽」，共8校球隊同場較勁，最後由勝利國小奪得大滿貫，同時囊括高年級組、中年級組、挑球比賽項目三冠王。

安平區長蕭泰華表示，透過足球賽事不僅促進各校間的交流與情誼，也為安平區體育發展注入更多活力。本次活動不只是競技的舞臺，更是培養團隊精神與凝聚向心力的重要平台，期盼藉由運動交流，讓選手們在比賽中學習合作、享受運動。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，2026台南市議長盃暨第14屆安平媽祖盃「5人制足球邀請賽」能夠持續舉辦並深受各界支持，實有賴「安平媽祖」的庇佑，讓每一屆活動都能平安順利、圓滿完成。天后宮長期結合宗教文化與體育推動各項活動，盼透過賽事推動優質廟埕文化，讓傳統宗教信仰與現代運動精神相互融合，也為下一代打造健康、正向的成長環境。

五人制足球是國際足總正式認可的足球比賽型式，場地不限於室內、外進行，大多規則與11人制足球類似，5人制相較之下更有趣味、靈活度、技巧、戰術和表演的性質。

賽事結果方面，高年級組由勝利國小奪得冠軍，佳里國小獲得亞軍，石門國小和文化國小分別取得第3、4名；中年級組由勝利國小奪得冠軍，文賢國小獲得亞軍，石門國小和九份子國小分別取得第3、4名。挑球比賽由勝利國小李宣叡獲得冠軍、石門國小葉樂新獲得亞軍、勝利國小高子宸和石門國小陳翃宇分別取得第3、4名。

今日另舉辦幼兒園A、B組的比賽，A組由DG小可愛奪得冠軍、石門附幼獲得亞軍、天資幼兒園第3名；B組由Dreamer go奪得冠軍、東門城幼兒園獲得亞軍、魔荳幼兒園第3名，讓小選手們享受足球賽事體驗運動樂趣，從小培養運動的興趣。

2026台南市議長盃暨第14屆安平媽祖盃「五人制足球邀請賽」圓滿落幕。（安平區公所提供）

