淡江大橋通車前暖身 十三行攜手滬尾辦《彼-此 2.0》特展

孩童體驗互動拼圖等互動遊戲。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋預計5月通車，淡水河兩岸即將實體接軌，在交通之外，文化交流也率先跨河展開，新北市立十三行博物館攜手滬尾藝文休閒園區推出《彼-此 2.0》特展，今（17）日登場，以考古與當代永續對話為主軸，提前為通車元年揭開文化序章。展到3月29日，作為淡江大橋通車前的重要文化前哨。

十三行博物館館長羅珮瑄指出，十三行與滬尾藝文休閒園區長期合作密切，去年於新北國際考古論壇期間，雙方推出首代《彼-此》特展，以文化保存與環境共生為核心，獲得國際博物館界肯定。今年適逢淡江大橋通車在即，雙方將跨河合作全面升級，推出《彼-此 2.0》，打破場域界線，將八里的史前記憶帶到淡水，透過史前人類的生活智慧，回應當代社會的永續思考。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺說，園區期望成為生活、文化與自然對話的平台，此次與十三行博物館合作，從考古視角重新串聯淡水與八里，讓民眾在休憩與遊逛之餘，也能理解淡水河流域所孕育的歷史脈絡與文化價值，讓文化自然融入日常。

羅珮瑄說明，《彼-此 2.0》特展跳脫傳統靜態展示形式，將考古現場的探索感帶入現代藝文空間。展場設有超擬真的3D考古發掘探坑地貼，營造彷彿踏入歷史地層的視覺效果，透過微縮模型與標本呈現史前聚落生活樣貌。現場也規劃沉浸式扮裝互動區，民眾可換上考古背心或史前風格服飾，化身「一日考古學家」，搭配陶罐拼圖等互動設計，讓考古知識轉化為適合親子共遊的文化體驗。展覽即日起展到3月29日，相關資訊可上十三行博物館官網或官方粉絲專頁查詢。

孩童體驗超擬真3D考古發掘地貼營造考古現場。（記者羅國嘉攝）

