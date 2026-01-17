冬季限定美景 南港公園梅花陸續綻放

近期天氣轉涼，台北市南港公園內梅花也陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。（公園處提供）

近期天氣轉涼，台北市南港公園內梅花也陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。民眾可把握1月中下旬期間，走訪南港公園，感受冬季限定的自然美景。

台北市公園路燈工程管理處指出，梅花屬於晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，其開花準備早在前1年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成，但尚未開花；花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，這是植物因應季節變化的重要生理調節機制，可避免不利時節過早開花。隨季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，使花芽恢復生理活動，於冬季綻放。

南港公園管理所主任莊國境表示，南港公園為2010年種植，共有11株，目前園內梅花已隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，預期花況將於近期持續展開，園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致。南港公園長期以順應植物生長節律的方式進行植栽養護管理，提供花木自然生長所需條件，在城市中也能感受季節更迭所帶來的自然變化。

公園處也提醒，賞梅期間請民眾遵守公園使用規範，勿攀折花枝或踩踏草地，並維持園區整潔；另近期氣溫偏低，請大家外出賞花時注意保暖。

