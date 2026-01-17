轟新竹市府突襲廢照 家長怒批：安置機構有體罰前科

家長痛批安置機構有體罰前科，新竹市府的行政暴力舉措，將學童當人球踢。（擷取自網路貼文）

新竹市府去年11月底大動作廢止夏姓負責人所屬的補習班與幼兒園共6間教育機構，要求5間機構2月底前停業，引發數百名學童安置轉介問題，教育處召開說明會，但家長不買單，痛批市府片面廢止5間同一負責人教育機構，要家長自行想辦法安置孩子，提供的安置名冊竟有體罰前科的教育機構，甚至因沒有多餘的幼教及補習班可容納學童，想用補貼5千元的安置費打發家長，根本把數百名學童當人球踢，教育處置學童於不顧，只為取得教育政績。

很多家長上網貼文及透過媒體陳情指出，市府召開學童安置說明會，不僅未清楚說明為何要關閉5間教育機構，對後續轉介安置計畫也無配套，家長填了需求表後，至今還未有安置處，且市府提供的安置計畫是羞辱家長，沒有收費標準及可收名額，還要家長自己查，更扯的是名單竟有「曾有體罰紀錄」的園所。說為保護孩子廢照，結果把孩子推向另一個高風險環境？這叫有把關？

再者，1月15日教育處再召開說明會的最新說法是若新舊園所有差額，可補助每人最高5000元，但事後要跟負責人討。市府的行政作為失當，居然拿「之後要追償的錢」打發家長？對於廢照及廢止教育機構的解釋是拿A案處死B案？教育處的做法到底是保護孩子，還是在突襲家長？已顛覆民眾對「公務員素質」的認知。市府表面打著「兒虐零容忍」口號，實則是行政傲慢與行政暴力。

對此，教育處指出，本案夏姓負責人不當對待事件發生在114年6月，基於保護幼兒，經函釋須採取必要行政措施，原本園所負責人需進行孩童及教師安置作業，但教育處主動介入督導，啟動多項配套措施，且重視家長所反映的安置困難等議題，若幼兒轉安置後的新園所與原就讀園所間確有學費或月費差額，市府將專案處理提供一次性補助，每名幼兒最高5000元；且得視個案情形，保留對負責人追償該補助差額權利，若負責人未確實配合或怠於安置，市府將依法裁處。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

家長質是新竹市府，是在保護孩子，還是在突襲家。（擷取自網路貼文）

