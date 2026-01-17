為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣隊加油！民進黨南市黨部邀棒球小將看《冠軍之路》

    2026/01/17 15:01 記者王姝琇／台南報導
    民進黨台南市黨部邀麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將一起觀看《冠軍之路》。（民進黨台南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部繼包場觀影《大濛》深獲好評，今日再次進行公益包場，邀麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將一起來觀看今年上映的《冠軍之路》，為台灣隊加油，導演龍男．以撒克．凡亞思也前來分享拍攝點滴。

    市黨部主委郭國文表示，台南不僅是民主聖地，也是棒球的搖籃，許多優秀選手都來自台南，2024年台灣奪得12強冠軍，市黨部在大遠百舉行2場戶外直播，吸引許多人一起見證歷史，因此再一次舉辦公益包場，邀請溪北、溪南的小將，觀賞《冠軍之路》，不僅是回顧當時的感動，為台灣隊在3月參與經典賽集氣加油，也要鼓勵大台南溪北、溪南球員互相交流。

    龍男表示，《冠軍之路》不只是慶祝台灣拿下冠軍，更回顧選手與教練團一路打拚，包括球員從小歷經重重難關力爭上游，2013年經典賽的挫折、奮鬥到拿下冠軍，把握緊湊拍攝時間完成《冠軍之路》，希望大家都能一起進場觀影、一起感動。

    郭國文說，溪北地區經營戲院十分不易，選在麻豆戲院包場不僅是支持在地業者，也可以讓更多人可以一起觀影，更是用最實際的方式支持國片，因此特別邀請導演來到麻豆戲院，不僅鼓勵在地小球員，也讓教練、家長與市民朋友更深入了解國片，藉由觀賞後的感動，分享給更多親朋好友進入戲院，成為良性循環帶動國片風潮。

    民進黨台南市黨部邀麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將一起觀看《冠軍之路》。（民進黨台南市黨部提供）

