澎湖最強「釘子車」奇景 孤車獨陷水泥叢林中

澎湖氣象站後方空地施工，出現澎湖最強釘子車奇景。（澎湖交通觀察日誌提供）

位在澎湖開台天后宮旁的澎湖氣象站，後方1處空地被鄰近住戶利用當停車場，因環境髒亂不堪，馬公市公所發包施工整頓，其中1輛紅色車，卻因車主在中國旅遊，無法趕回移車，由於工程時間問題，只能先行標示，獨留紅車被水泥叢林包圍奇景，贏得澎湖最牛「釘子車」封號。

馬公市公所為整理澎湖氣象站後方空地髒亂點，因此發包進行混凝土路面挖除重鋪和加封工程，改善附近居民環境並提供便利，但因其中1輛紅色車主，正好與妻子在中國旅遊，來不及返國移車，導致廠商加封混凝土路面無法施工，只好把車輛四周包圍起來暫緩施作。

請繼續往下閱讀...

其實施工前除了馬公市公所公告外，施工廠商也在現場豎立告示牌，提醒居民將於1月7日至20日進行路面挖除重鋪，但還是出現「釘子車」狀況，馬公市公所與廠商為了不耽誤工進，只好先在紅車周圍圍起來，做好保護措施，暫不施工。15日灌漿15公分厚混凝土路面，形成紅車獨陷水泥叢林奇景。

釘子車主昨（16）日聽說已到金門，但為方便廠商施工，昨日下午已先請兒子把車輛移開，女兒也聞訊趕回，空出原先佔用的位置讓廠商施工，只是向旁邊挪移，廠商被迫2次施工，不僅費工，也多增加成本，馬公市長黃健忠也到場了解。但附近住戶抱怨，紅車長期霸佔位置，警報器疑似故障，不時傳出聲響擾民，讓住戶相當困擾。

紅車雖然移出，但只是挪移位置，與空格遙遙相對。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法