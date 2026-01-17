為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中「史努比」陪你過馬路！ 民眾駐足拍不停

    2026/01/17 15:07 記者許國楨／台中報導
    中捷市府站前路口行人號誌，近日出現可愛的卡通角色「史努比」。（記者許國楨攝）

    中捷市府站前路口行人號誌，近日出現可愛的卡通角色「史努比」。（記者許國楨攝）

    台中市中捷市府站前的文心路與台灣大道路口，近日出現別具巧思的創意行人號誌，原本常見的小綠人、小紅人，最上頭竟加上可愛的卡通角色「史努比」，隨著號誌燈號轉換，史努比不僅會走路，還會停下來點頭、抬頭，動作流暢生動，宛如正在播放一段迷你動畫，讓過馬路變得趣味十足。

    現場可見行人等候過馬路時，紛紛抬頭盯著號誌觀看，有家長帶著孩子指著號誌驚呼連連，也有年輕族群拿起手機捕捉畫面，直呼「太卡哇伊了」，有人笑說，原本只是趕著上班，結果看到史努比忍不住停下來看完整個燈號變化；也有人表示，這樣的設計讓人過馬路時心情變好，「感覺城市突然變溫柔了」。

    民眾說，第1次看到史努比出現在行人號誌上，覺得相當新奇，「不像冷冰冰的交通設備，反而有種陪你一起過馬路的感覺」，也有市民認為，創意號誌能吸引注意力，有助於提醒行人遵守號誌，對交通安全可能也有加分效果。不少人更直言，這個路口已成為新的拍照打卡點，甚至特地繞路過來看。

    雖然只是短短十幾秒的過馬路時間，但這個創意號誌成功為繁忙的市區道路注入活力，也讓原本單調的交通號誌多了溫度，許多民眾期待，未來能在更多路口看到類似設計，讓城市街景更有特色，也為日常生活增添驚喜。

    民眾駐足拍照。（記者許國楨攝）

    民眾駐足拍照。（記者許國楨攝）

    史努比不僅會走路還會停下來點頭、抬頭。（記者許國楨攝）

    史努比不僅會走路還會停下來點頭、抬頭。（記者許國楨攝）

