    首頁 > 生活

    高科實中首屆校慶今登場 第2屆招生已起跑

    2026/01/17 15:39 記者許麗娟／高雄報導
    高科實中今舉辦創校運動會，小一新生進行跑步競賽。（高科實中提供）

    114學年新創校的國立高科實中，今（17）日迎來首屆校慶運動會，學校目前僅招收國中部和國小部，第2屆學生1月12日起開放新生登記，目前招生數已達6成，報名期限將至2月10日止。

    高科實中校長陳修平表示，創校運動會由各班學生發揮巧思的「創意舞蹈」揭開序幕，小一學生的天真活潑與國一學生展現的青春張力各具魅力，趣味競賽則融合了教育意涵與競技樂趣，國小部「滾大球接力」大賽中，巨大的球體需集眾人之力才能推動；而國中部則以名為「造橋鋪路」的巧拼傳遞遊戲，比速度也比團結之力。

    南科管理局副局長林秀貞在致詞時表示，期許未來高科實中的校務發展，就像今天的校慶賽事，在親師生團結合作下，跑得更快、更遠。立委邱志偉則述說歷經多年的催生，才有今天高科實中的成立，對園區、社區都具有重要指標性的意義。

    隨著橋頭園區的啟用、楠梓園區台積電的持續擴廠，進駐員工大幅增加，對教育的需求更是趨之若鶩，高科實中第2屆學生的招生作業已自1月12日上午9點開放新生入學登記，短短幾天報名人數已達招生數的6成，陳修平提醒家長，完整的招生資訊可至學校網站查詢，報名期限至2月10日下午6點，一定要把握時間儘早完成線上報名作業。

    高科實中創校運動會，國一學生進行大隊接力。（高科實中提供）

    高科實中首屆僅國小一年級和國中一年級學生，第2屆招生亦已展開。（高科實中提供）

