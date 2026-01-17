米其林公布1月5間新入選名單 台北、新竹上榜餐廳一次看

新竹「HOYA」。（圖擷取自米其林官網）

《米其林指南》日前公佈5家1月新入選餐廳，分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、台菜「有有1969」，以及新竹的創意菜餐廳「HOYA」、蔬食客家料理餐廳「季風（Monsoon）」與小吃「一哥炊粉」。

《米其林指南》在官網PO出2026年1月5家新入選台灣米其林指南的餐廳，創意川菜「弎弎川酒」主廚曾在川菜餐廳學藝，並將製作麵點的經驗融入菜單設計，使菜餚的選擇更加豐富。店家採用大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等來自四川的材料，再調整成辣度柔和的在地口味。弎家澆椒雞沿用水煮牛的概念，以雞丁取代牛肉，湯汁帶有藤椒的香麻，配上豆芽的脆度，令人齒頰留香。

台菜餐廳「有有1969」創立於1969年，第3代接手後將室內裝潢翻新，空間小巧而舒適。提供種類豐富的台式熱炒。其中百花油條廣受喜愛，填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃，然後與糖醋醬拌炒，酸甜開胃，十分下飯。除了白飯，不妨試試以滷肉飯作搭配，食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香迷人卻不膩口。

新竹縣竹北市的創意菜餐廳「HOYA」裝潢採用石牆與木作板面，沉穩中透著暖意。主廚融合中式風味和燒烤概念，例如以叉燒為靈感，將五花豬用紅糟醃漬後燒烤，再搭配梅干菜，展現創意和趣味。套餐包括日本宮崎和牛、澳洲和牛等肉類。燒肉盛和六品中的「塊狀系」選取牛貝身肉，燒烤後進行煙燻，香氣濃郁，令人難忘。

蔬食客家料理餐廳「季風」主廚為苗栗客家人，疫情讓他重新省視健康，採以蔬食料理闡述客家飲食文化。套餐的靈感來自時事，譬如在颱風後創作的「芋頭、九層塔、苦茶油」，便是將客家芋頭九層塔湯加以發揮，選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀，再以苦茶油和九層塔增添風味。

新竹縣芎林鄉、開業40年的小吃「一哥炊粉」，開立超過40年，主要販售新竹傳統小吃，如粄條、米粉、貢丸等，也有炒菜和滷味供應。不要錯過由在來米製作的炊粉，無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛，店家也提供粄條與炊粉混搭的選擇。貢丸湯帶有肉香與蘿蔔的清甜，質樸美味。

