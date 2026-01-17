為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北居民化身「社區規劃師」 改造閒置空間深化社區特色

    2026/01/17 15:05 記者黃子暘／新北報導
    新北市府城鄉發展局推動社區規劃師計畫，藉大眾的力量一同改善社區閑置空間，並深化社區特色，今（17）日在貢寮國小舉行去年度成果發表會。（記者黃子暘攝）

    新北市府城鄉發展局推動社區規劃師計畫，藉大眾的力量一同改善社區閑置空間，並深化社區特色，今（17）日在貢寮國小舉行去年度成果發表會，副市長陳純敬說，社規師計畫自2019年起開辦，至今已完成122處社區閒置空間改善；去年社規師計畫培育42位社造人才，輔導社區、社群及大專院校共15 案團隊，達成如石碇永安里食蛇龜保育宣導、土城祖田里改造閒置老屋打造「森活花園」等案例。

    陳純敬說，社規師計畫核心理念為「好人、好物、好空間」，盼透過專業知識的培力課程、實務實習操作等，提升團隊社造能力，凝聚社區意識並推進地方永續創生；這次成果發表會選在貢寮國小辦理，該校為首度參與社規師計畫，由校長楊小梅率領師生導覽，以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等亮點改造成果，打造水牛共學環境，讓孩子在日常觀察中親近土地、理解在地文化。

    城鄉局長黃國峰介紹，雙溪上林國小延續先前改造成果，在校內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅、整理開放原雜草叢生的生態池，讓師生與社區多了一處休憩場域。

    城鄉局補充，另有石碇永安里將颱風倒木再生成路口指標與意象設施，並結合食蛇龜保育宣導，同步達成環境復原與生態教育；八里埤頭里號將雜草叢生的公有地整理為休憩廊道，並回收工廠水泥廢棄物打造生態池；土城祖田里改造閒置老屋，營造可食地景與蝴蝶棲地「森活花園」；瑞芳龍安公園擴大修整欄杆等提升公共場域安全性，並將既有神社石碑與回收再利用的漁燈打造為裝置藝術，串連老街動線與文化氛圍。

    新北市府城鄉發展局推動社區規劃師計畫，藉大眾的力量一同改善社區閑置空間，並深化社區特色，今（17）日在貢寮國小舉行去年度成果發表會。圖為副市長陳純敬。（記者黃子暘攝）

