「地圖砲」惹怒醫界！陽明交大小草醫學生千字長文道歉

時常在Threads上筆戰青鳥的陽明交通大學簡姓醫學系學生，由於在網路發言時用字遣詞「侵略性」太高，還使用疾病作為形容詞當嘲笑用語，引發網友不滿；近日他與一名小兒科醫師筆戰，嗆對方「小兒科的還這麼優越」，一句話引爆醫界怒火，大量醫師發文撻伐，事態嚴重到讓校方介入處理。今日凌晨，簡姓學生在Threads上發表超過1500字長文，鄭重向所有小兒科醫師道歉。目前他已經刪光所有Threads上的發文、留言紀錄，表示未來不會再發表任何不當言論，懇請大家給他一次反省的機會。

簡姓學生今日凌晨3時許在Threads上發表長篇道歉聲明，首先針對「小兒科選剩論」致歉，承認自己將專科醫師的辛勞貼上「選剩」標籤是極度去脈絡化且不尊重的行為。他坦言，這番論述抹殺了前輩們的尊嚴，更凸顯了自己「視野膚淺以及價值觀偏差」，並表示會深自反省，不敢奢求醫界前輩原諒。

針對提及媒體人黃暐瀚亡母的不當回覆，簡生也鄭重表示，提及亡者實屬極度不尊重。他感激黃暐瀚第一時間未將其公開，並對自己「幼稚且不知檢點」的行為深感後悔，承諾未來會努力成為一名成熟的公民，不再加深社會對立。

此外，對於過去曾使用糖果貼圖影射、嘲諷唐氏症族群，以及在 LinkedIn 平台標示「醫師」稱謂引發違反《醫師法》的質疑，簡生也一併說明。他澄清「醫師」稱謂是為了未來取得資格後預設，並無假冒犯意，對於錯誤標示造成的誤會感到抱歉；而影射唐氏症一事，校方去年已進行懲處，他也正積極銷過。

簡生在文中感性提到，自己曾多次重考，在追求分數的過程中無形扭曲了價值觀，導致對曾就讀過的馬偕、高醫、長庚等校及母校陽明交大造成傷害。他強調，成年人應為行為負責，未來不會改名切割這段過往，「縱使因為我的無知導致這個名字現在蒙上一層灰，我也絕對不會因此萎靡不振。」

目前簡生已積極與校方接洽，表示將面對後續行政調查與究責。他最後承諾，將刪除所有過往回應，並退出社群平台沉潛潛心學業，「懇請各位給我一個改過自新的機會」。

道歉聲明全文：

大家好。近日因相關言論引發社會反彈，動用到社會資源，在此先對整個社會致上最深的歉意。以下我將逐一針對過去這段時間的不當及過激言論作出說明與致歉。

此帳號為本人唯一在使用之Threads帳號

道歉聲明為本人經深思熟慮後決定發布，非經學校或任何他人之促使。

1. 我要先對全台灣的醫師，尤其是小兒科醫師致上最深的歉意。醫學的每個專科都是重要且神聖的，我不應把小兒專科醫師在相關領域的努力與小兒專科在醫療體系下的辛勞，貼上「選剩」這種極度去脈絡化且不尊重的標籤。不論任何原因，這樣的論述都抹殺並傷害了許多真心喜愛這個專科的前輩們的努力與尊嚴，也凸顯了我視野的膚淺以及價值觀的偏差。我會深自反省沉潛，不敢奢求各位前輩的原諒，但還是要致上我最深的歉意。

2. 全台灣每個醫學系都是獨特且重要的，不應有任何基於分數或其他因素的高低之分。我過往因個人追求選擇多次重考，無形之中扭曲了自己的價值觀，也傷害了許多學校的觀感。無論是現在的陽明交大醫學系，過去曾就讀過的馬偕醫學系、高醫醫學系、長庚醫學系，抑或是其他錄取但未實際入學的學校，我都應保持謙卑的態度，而非貶損任何一間學校。尤其是對於高醫醫學系，我曾於 109-110 年就讀兩年，高雄的生活是我人生中非常特別且印象深刻的一段日子，很感謝高醫醫學系曾經對我的教誨。對於近日不成熟的言論我非常後悔，也辜負了曾經的同學與師長，真的非常不好意思。

3. 針對我在媒體人黃暐瀚先生近日貼文之不當回覆，我認為縱使台灣是民主言論自由的社會，但提及黃先生母親的部分實屬極度不尊重亡者。黃暐瀚先生第一時間並未選擇將我公開，而是選擇忽視我這種幼稚且不知檢點的行為，我除了對黃先生的大度表示感激，也對造成黃先生任何心理上的不適鄭重道歉。如黃先生平時所言，台灣社會有不同的政治光譜，彼此之間良性溝通才有助於社會和諧。任何情緒性或不經大腦、逞一時之快的發言，都只是在加深社會對立與撕裂。經過這次事件，我會努力成為一名成熟的公民，再次對您致歉。

4. 對於去年八月底與網友吵架時，使用糖果貼圖影射唐氏症一事，我要對唐氏症族群與當事人致上最深的歉意。校方當時已有相關懲處，我也於日後積極銷過，以彌補自己不成熟的行為。

5. 關於這段時間我在 Threads 上與網友爭執時所使用之過激與不當言論，我不應因政治立場的不同而有不成熟的言語，更不應將醫學知識用於對他人的謾罵。對於所有在過程中感到憤怒或不適的網友，我都在此致上最深的歉意，對不起。

6. 針對近日引發的風波，我也已積極與學校接洽，面對後續的行政調查與可能的究責，我都會積極面對，絕不逃避。在此也要對陽明交通大學校方、醫學系的師長以及同學道歉，讓你們蒙羞了，真的非常對不起。

7. 針對有網友提出我自稱醫師一事，是因為去年8月遭受網友公審肉搜後，我參考親友建議，先在 LinkedIn 平台創設帳號並放著，希望能在未來藉由此平台產出具正面意涵的資訊，讓自己的搜尋結果更正面一些。我於平台上有清楚標示「醫學生」一詞，惟「醫師」之稱謂引發部分網友質疑我是否有違反《醫師法》的嫌疑。在此特別澄清，此 LinkedIn 帳號內部無任何醫療行為的文章（基本上就是空帳號）。對於標示錯誤造成誤會，我感到相當抱歉。當初設立「簡捷醫師」的用意，是希望等完成學業取得醫師資格後可以直接在上面發表日常文章，絕無於現時假冒醫生之犯意，也無任何具體的醫療行為或發表醫療觀點，特此說明。

8. 針對去年8月乃至於今年年初網友對我大規模公審肉搜一事，我並沒有要辯解或是批判的意思，惟對於家人及周遭親友師長造成的困擾，我感到非常抱歉。成年人應為自己的行為負責，我不會逃避任何應負的責任，日後也不會藉由改名去切割這段過往。我很珍惜這個名字，縱使因為我的無知導致這個名字現在蒙上一層灰，我也絕對不會因此萎靡不振。我會持續精進學業，重塑並充實自己的醫學人文涵養，用未來的人生讓這個名字重現光明，也不再愧對當初將它送給我的母親。

9. 本人日後將潛心學業與自我人格的反省，並刪除所有過往的回應。縱使數位足跡不是刪除就能消失的，仍懇請各位給我一個改過自新的機會。本人承諾不再於社群上有任何不正當或是不得體的言論。本聲明多有疏漏及不盡詳盡之處，敬請見諒。聲明發布後我也將低調沉潛，故不會再針對此事有進一步的回應。

最後，再次對所有因我而感到不舒服的人，致上十二萬分的歉意。佔用了諸多版面，非常對不起。

