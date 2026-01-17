全國僅存提溴塔2-2》歷經地震、風災 台南北門提溴塔屹立不搖

台南北門提溴塔周邊是養殖魚塭，連在地北門人也不完全了解其歷史。（記者楊金城攝）

記者楊金城／台南專題報導

台南北門提溴塔在二戰期間遭到美軍轟炸，倖存下來，終戰後成為無主的化學工廠遺留物，化工廠戰後被當地民眾破壞幾乎拆光，提溴塔也未倒下，至今躲過地震，連去年丹娜絲風災也未擊倒它。

提溴塔當年提煉溴素（Bromine）是用以提高航空燃料辛烷值的必要添加劑，供應太平洋戰爭日軍航空作戰使用，成為重要的軍需化學原料，自然成為美軍的眼中釘，屢次執行轟炸目標。

現存「三合一，再加一」架構的的提溴塔竟未被炸毀，奇蹟逃過一劫，在戰後竟又遇人為破壞。

北門文史工作者、退休校長黃文博說，提溴塔在戰後日本人撤退後，產權移交未完整，成了無主產物，當地民眾後來拿著鋤頭、鏟子等工具拆解化工廠，能用的、能搬的、能賣的器具，很厲害都拆個精光，就只留下提溴塔沒被拆除，「日本人蓋得真勇」。

混凝土磚造建築的提溴塔屬紅磚高塔，塔身至今處處可見斑駁、侵蝕的歲月痕跡，去年7月丹娜絲颱風肆虐台南濱海地區，刮起13級以上強陣風，北門提溴塔依舊屹立不搖。

