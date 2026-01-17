全國僅存提溴塔2-1》台南北門提溴塔仍無文資身分 掀二戰回憶歷史

北門提溴塔高約8公尺，紅磚結構、外覆水泥，「3加1」兩座塔身是特殊的八角形造型。（記者楊金城攝）

記者楊金城／台南專題報導

台南市北門區舊埕有座「3加1」八角形造型獨特的混凝土紅磚高塔，至今有84年歷史，是二戰的遺跡，迄無文資身分，掀起塵封許久的歷史回憶。

它是全國碩果僅存的「原南日本化學株式會社北門工場提溴塔」（俗稱北門提溴塔），20年前曾被提案文資審議但未獲通過，現在又有文史工作室提報台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，再度爭取文資身分，提溴塔有否保存、正名的歷史價值引起討論。

西元1939年，台灣總督府、日本曹達、日本鹽業、臺灣拓殖會社等合資成立南日本化學株式會社，在台南市安平設安平工廠，並在北門、嘉義布袋設分工場，北門提溴塔就是化工廠的一部分，建置時間約在1942年，生產軍需化學原料「溴素」，因提煉需用到鹽滷，南化北門工場因此鄰近北門舊埕、井仔腳鹽田。

現存的提溴塔高約8公尺，紅磚結構、外覆水泥，「3加1」兩座塔身是特殊的八角形造型，矗立在台17線旁，周邊都是魚塭，斑駁的外牆彷彿訴說那段風雲變幻的歷史。特別的是，提溴塔的土地產權屬陳姓祭祀公業派下，提溴塔卻因日本人在終戰撤退後移轉未成，迄無產權登記，從此荒廢，連不少北門在地人也不知其歷史。

大北門文史工作者陳金華就是陳姓子孫，認為應給予提溴塔文資身分，保存過去的產業歷史；北門商圈前理事長洪有志也指鄉村地區難得有歷史文物地景能夠完整的保存至今，提溴塔未來甚至可活化利用帶動地方觀光發展，有故事的景點是大家共同的回憶，也能了解台灣過去經歷的歷史，如果地景文物毁了就回不去了，應像修復保存保護鹽田的台南七股頂山鹽警槍樓一樣。

曾任南市文資審議委員的退休校長黃文博，就住在北門井仔腳聚落，離提溴塔不遠，他說，提溴塔碩果僅存，造型奇特，反應當年的產業背景、特殊建築和二戰戰爭史，值得先付予文資身分，再思考下一步如何保存。

台南市文化資產管理處上月下旬現勘北門提溴塔，由基座向上分為三層，當年化工場廠房被拆光後，才露出提溴塔，現況外層殘破，主體結構尚屬完整。

分析北門提溴塔的文化資產價值，包括稀少性，全國現存唯一遺構。技術史意義，見證日治末期台灣鹽滷電解與化學工業技術，具備高度科學與歷史價值。系統性關聯上，可與北門鹽場建築群、井仔腳瓦盤鹽田、安南區鐘淵曹達工場遺產構成台灣鹽化學產業的系統性文化資產。如要成為台南市歷史建築，產業製程及場區等文史資料仍要調查補充，暫列冊追蹤。

北門提溴塔的塔身破損。（記者楊金城攝）

台南市文資處會勘北門提溴塔。（記者楊金城攝）

北門提溴塔紅磚結構上層可看到塔身八角形造型。（記者楊金城攝）

