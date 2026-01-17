免費營養午餐地方一窩蜂卻要中央分擔 教育部：中央政策核心是「補不足、建制度」

全國20個縣市宣布或實施營養午餐全免費，但有地方首長喊話中央分擔。（資料照）

中小學營養午餐免費成為各縣市首長的重要政策。全國22縣市中，已有20縣市實施或宣布中小學營養午餐全面免費，僅新北市與嘉義市尚未宣布全面免費，但亦有地方首長公開喊話，盼中央協助分擔經費。立法院教育及文化委員會後（19）日將安排教育部進行專題報告，檢視高級中等以下學校供餐與飲食教育的執行情形與地方財源補助問題。

教育部於書面報告中指出，學校午餐政策涉及學生健康、教育公平與社會照顧等多重面向，中央政府長期基於縮短城鄉差距、照顧經濟弱勢學生及協助地方建立完善供餐體系的政策目標，透過多項專案計畫持續挹注經費與資源，政策核心在於「補不足、建制度」。

教育部表示，隨著各縣市學校午餐供應體系日漸成熟，加上「財政收支劃分法」修正後，地方政府整體財政自主性與可運用財源顯著提高，中央學校午餐相關經費亦配合財政結構調整，逐步回歸地方政府統籌運用，在財政下放與地方自治原則下，如何確保學校午餐品質不因地方施政順序或預算編列差異而產生落差，成為當前政策推動的重要課題。

教育部說明，相關措施包括補助經濟弱勢學生午餐費用、推動學校午餐採用國產可溯源食材、辦理偏鄉學校中央廚房計畫，以及協助地方政府充實營養師與廚工等專業人力，透過中央跨部會合作，目前學校午餐使用國產可溯源食材的覆蓋率已接近全面，供餐體系與食材安全水準逐步提升，對改善偏鄉與小型學校供餐條件、縮短城鄉差距發揮關鍵作用。

在學生餐費部分，教育部指出，學生午餐費屬於代收代辦費，考量各地生活成本、供餐方式與補助項目差異，各地方政府可依實際情形訂定每餐收費基準，其費用調整機制亦由地方政府依法規範，並由學校透過午餐供應相關組織審議決定。

教育部強調，未來在財政結構調整後，中央仍將持續扮演專業引導與品質把關角色，針對學校午餐營養基準、食材品質、食品安全管理與制度運作等面向，建立有效的監督與品質把關機制，透過制度性規範、評核指標與資訊揭露，掌握地方政府與學校的執行情形，在尊重地方自治前提下，穩定提升整體供餐品質，確保學生用餐安全與營養無虞。

