為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》高中師評數A「歷年最難」 多選題解1題花10分鐘

    2026/01/17 13:34 記者楊綿傑／台北報導
    台北市高中數學科教師群分析學測數學A考題。（記者楊綿傑攝）

    台北市高中數學科教師群分析學測數學A考題。（記者楊綿傑攝）

    學測首日首科考數學A，高中教師評為歷年最難，考生寫起來心情不會太愉快。整卷明確突顯數學A的課程內容，修數學B的考生有3成題目必須自學足夠時間才能處理。難題較多在多選題，教師甚至形容，解題團隊花了比過去更長的時間討論內容，建議未來多選題各選項的難度差異不要太大。

    陽明高中教師蘇順聖指出，今年題目有照難易度排列，各大題第1題跟課本內容具相似性，這類考生較輕鬆的題目約占3成左右，如第1題、第4題的抽發財金與網路遊戲道具的情境題，第7題、第13題也都屬課本題型。至於難題多在多選題，如第8題、第9題、第10題、第12題等，他個人解題都要花上5至10分鐘，屬於偏難，可能造成後面題目寫不完或者無法再檢查的情況。

    建國高中教師郭仲祐認為，以多選題來說，第7題與課本例題很像，但其他題目會發生前面2個選項簡單，後面3個選項需要較多思考的情形，導致完整得分不容易，建議未來可將部分選項難易度降為中等，趨向考觀念為主，也使計算不用那麼繁雜。而如第17題就是為數學A考生設計，雖題目簡單扼要，但考生須自己做圖，還要使用三位角公式，數學B完全沒著墨這部分。

    建國高中教師許為民也分析，此份考卷難題不少，如第5題考生須具備敏銳觀察力，才能看懂題目，屬於學測少出的類型；第12題則是未知係數太多，考驗考生耐心，必須透過努力嘗試才能解題。總體來說建議貼近課本的題目可以比例提高，讓學生解題能有信心，否則很容易一看到就放棄或在解題過程不斷懷疑自己。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播