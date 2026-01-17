為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    共同當環保尖兵 苗栗竹南鎮今年度首編列、發放獎勵金

    2026/01/17 13:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗竹南鎮今年度首編列、發放獎勵金，鼓勵民眾檢舉隨意丟置廢棄物。（竹南鎮公所提供）

    苗栗竹南鎮今年度首編列、發放獎勵金，鼓勵民眾檢舉隨意丟置廢棄物。（竹南鎮公所提供）

    苗栗縣竹南鎮近年人口增長快速，部分民眾與不肖業者為圖方便，隨意棄置垃圾與事業廢棄物，造成環境髒亂。竹南鎮公所為展現維護市容決心，今年度特別編列預算，民眾若檢舉屬實且確定裁罰，最高可獲得實收罰鍰50%的獎金，單案最高可達5萬元。

    方進興指出，竹南鎮近年來人口增長迅速，為方便民眾丟棄垃圾，除夜間沿街垃圾收集，日間更設有多處垃圾定點收集處，但仍有民眾為貪圖一時方便，隨手棄置垃圾，造成環境髒亂。

    方進興也說，自2019年5月已停止家戶修繕廢棄物進鎮公所掩埋場傾倒，造成許多不肖業者於鎮內偏僻地區隨意傾倒。為維護鎮內環境整潔，今年度特別編列檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金，盼全民一起監督並維護竹南鎮環境。

    至於獎勵金發放，方進興說，依「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」及「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金發給基準表」規定。

    竹南鎮公所舉例，成功檢舉隨意棄置垃圾包可實收罰鍰的50%；拋棄菸蒂、紙屑、檳榔渣可實收罰鍰的20%；事業廢棄物非法傾倒可實收罰鍰的20%。

    共同當環保尖兵，苗栗竹南鎮今年度首編列、發放獎勵金。圖為竹南定點垃圾收集處遭棄置垃圾畫面。（取自方進興臉書）

    共同當環保尖兵，苗栗竹南鎮今年度首編列、發放獎勵金。圖為竹南定點垃圾收集處遭棄置垃圾畫面。（取自方進興臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播