「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

梅嶺梅花盛開中，吸引民眾取景拍照。（記者吳俊鋒攝）

在強烈冷氣團的助攻下，知名的台南楠西梅嶺風景區梅花盛開中，近來當地人潮持續湧至，市府交通局的假日免費接駁車今天啟動，氣氛熱絡，但不少遊客上山後，對當地各步道陌生，走到花況較差的地方時，一度認為「踩雷」了，建議現場增加更明確的賞梅指引標示，以免撲空，敗興而歸。

因應賞梅季，市府啟動17、18日與24、25日等兩個週休假期的免費接駁，搭乘處楠西綠柏園湧現人潮，而坐公車上山的民眾，也擠滿了玉井轉運站，警方更調度、動員，全力進行交通疏導，避免塞到動彈不得，壞了出遊興致。

玉井警分局交通組積極協調，努力在梅嶺山上挪出300格的停車空間，但迅速爆滿，一位難求，而根據統計，截至中午，免費接駁往返已有43班次，顯見民眾使用頗為踴躍。

強烈大陸冷氣團接連來襲，持續低溫的助攻，梅嶺中、高海拔處的梅花已經盛放，包含伍龍步道沿途，以及下方的大湖桶聚落等為梅園的主要集中區，品種除了「阿榜」、「萬傳」、「青心」、「胭脂梅」之外，還有數量最多、約佔8成的「石塔」。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提到，當地幅員廣闊，並非隨處都有梅花可看，伍龍步道上下最多，大湖桶聚落以福來老梅園、日日林間梅園等較為知名，梅峰古道附近的二層坪一帶也有梅樹，其餘則零星分布，沿途的賞梅標示，確實可以再精進。

針對民眾建議增設更明確的賞梅標示，楠西區長何榮長指出，會與市府觀光旅遊局、西拉雅國家風景區管理處等單位一起評估，是否需要更新或強化，另外也可盤點梅嶺當地的梅樹面積分布，且鄰近哪些步道，提供遊賞參考。

西拉雅南化管理站主任林志漢也認為，精進賞梅區的引導標示確實可以與各單位來研議，讓遊客都有機會看到最佳花況，至於盤點栽種分布，應該要納入當地梅農的意願，是否想讓遊客參觀，綜合評估後再做最後決策。

玉井警分局全力疏導交通，也積極規劃停車空間，但梅嶺山上仍一位難求。（民眾提供）

