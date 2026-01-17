為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

    2026/01/17 13:27 記者吳俊鋒／台南報導
    梅嶺梅花盛開中，吸引民眾取景拍照。（記者吳俊鋒攝）

    梅嶺梅花盛開中，吸引民眾取景拍照。（記者吳俊鋒攝）

    在強烈冷氣團的助攻下，知名的台南楠西梅嶺風景區梅花盛開中，近來當地人潮持續湧至，市府交通局的假日免費接駁車今天啟動，氣氛熱絡，但不少遊客上山後，對當地各步道陌生，走到花況較差的地方時，一度認為「踩雷」了，建議現場增加更明確的賞梅指引標示，以免撲空，敗興而歸。

    因應賞梅季，市府啟動17、18日與24、25日等兩個週休假期的免費接駁，搭乘處楠西綠柏園湧現人潮，而坐公車上山的民眾，也擠滿了玉井轉運站，警方更調度、動員，全力進行交通疏導，避免塞到動彈不得，壞了出遊興致。

    玉井警分局交通組積極協調，努力在梅嶺山上挪出300格的停車空間，但迅速爆滿，一位難求，而根據統計，截至中午，免費接駁往返已有43班次，顯見民眾使用頗為踴躍。

    強烈大陸冷氣團接連來襲，持續低溫的助攻，梅嶺中、高海拔處的梅花已經盛放，包含伍龍步道沿途，以及下方的大湖桶聚落等為梅園的主要集中區，品種除了「阿榜」、「萬傳」、「青心」、「胭脂梅」之外，還有數量最多、約佔8成的「石塔」。

    梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提到，當地幅員廣闊，並非隨處都有梅花可看，伍龍步道上下最多，大湖桶聚落以福來老梅園、日日林間梅園等較為知名，梅峰古道附近的二層坪一帶也有梅樹，其餘則零星分布，沿途的賞梅標示，確實可以再精進。

    針對民眾建議增設更明確的賞梅標示，楠西區長何榮長指出，會與市府觀光旅遊局、西拉雅國家風景區管理處等單位一起評估，是否需要更新或強化，另外也可盤點梅嶺當地的梅樹面積分布，且鄰近哪些步道，提供遊賞參考。

    西拉雅南化管理站主任林志漢也認為，精進賞梅區的引導標示確實可以與各單位來研議，讓遊客都有機會看到最佳花況，至於盤點栽種分布，應該要納入當地梅農的意願，是否想讓遊客參觀，綜合評估後再做最後決策。

    玉井警分局全力疏導交通，也積極規劃停車空間，但梅嶺山上仍一位難求。（民眾提供）

    玉井警分局全力疏導交通，也積極規劃停車空間，但梅嶺山上仍一位難求。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播