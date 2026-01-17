為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》首節考數學A 全中教：今年題目中偏難

    2026/01/17 13:12 記者林曉雲／台北報導
    今年學測數學A的單選第5題，全中教解題老師認為此題概念多且廣，考生不易找到突破點解題。（記者林曉雲翻攝）

    今年學測數學A的單選第5題，全中教解題老師認為此題概念多且廣，考生不易找到突破點解題。（記者林曉雲翻攝）

    大學學測今（17）日登場，首節考數學A，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）數學科A試題評論教師群表示，今年數A考題中偏難，較去年難易度稍難，各大題難易度皆由易漸難排列，基本題比去年稍減少，預估均標5級分（比去年降低1級分），但頂標估11級分與去年相同。

    全中教解題教師群表示，今年考題過半數為向量幾何，解題過程中也用到多次二次函數，學生幾何概念與繪圖能力需較強才能順利作答此份試卷。

    台北市大直高中老師劉繕榜表示， 單選前3題為基本題，第4、5、6三題較難，尤其是單選第5題概念多且廣，考生不易找到突破點解題，此題是線性組合應用，且結合行向量、矩陣、空間向量內積運算，對多數考生而言屬難題。

    此外，劉繕榜表示，多選題第一題（即第7題）為基本題，第8、9、10三題為中間難度，選項有引導性，整體而言不算太難。教師群認為選填題前兩題屬基本題，後三題偏難；混合題第18、19題屬簡單題，第20題頗難，學生不易取得分數。解題教師還包括台北市中正高中高天德、北一女廖培凱、桃園市南崁高中黃茄峰、台師大附中林煜家。

    學測首節考數學A， 全中教解題老師認為今年中偏難。（圖由全中教提供）

    學測首節考數學A， 全中教解題老師認為今年中偏難。（圖由全中教提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播