竹市光武國中國際交流 32名師生首征夏威夷進行島嶼對話

新竹市光武國中國際教育交流再攻1國，32名師生今年寒假將遠征夏威夷，除締結姊妹校，也會進行島嶼對話交流與課程，讓學生拓展國際力。圖為光武國中參加交流的國中生在校內展開3個月的籌備研習活動。（校方提供）

新竹市立光武國中推動國際教育交流，繼連2年舉辦西班牙朝聖走讀行程及日本海外交流，今年寒假，校長黃信騰將與28名學生和3名老師、共32人遠征美國夏威夷，與夏威夷Niu Valley Middle School締結姐妹校，展開為期11天的島嶼對話交流，這也是台灣首度有國中生組隊正式拜訪夏威夷、進行系統化校際交流，展現光武國中在國際教育課程勇敢拓展的企圖心，更是跨際跨國交流的重要里程碑。

黃信騰說，教育部國教署與美國夏威夷州合作的交流計畫中，光武國中是全台唯一獲選參與的國中學校，未來將配合該計畫，可望今年迎接夏威夷交換教師來台任教，對深化台美教育交流具指標意義及實質內涵。回顧合作緣起，去年3月，夏威夷州教育廳助理廳長Elizabeth Higashi曾率團拜訪光武國中，雙方就課程理念、學生交流與文化理解進行深入對話，為今年的出訪與姊妹校締結奠定穩固基礎。

黃信騰說，選擇夏威夷作為交流對象，源自兩地高度相似的島嶼特質，同樣被海洋擁抱、孕育多元族群文化，且共同面對氣候變遷與永續發展的挑戰。盼帶領學生走訪一座「與台灣相似、卻又不同」的島嶼，從比較與對話中培養國際理解力。

「每一次的出訪都是一門課」，學校行前即規劃長達3個月的系統化培訓，涵蓋5大課程主軸，包括英語溝通能力、地理與文化理解、永續行動實作、臺灣文化家書創作，以及人文社會與南島語族文化探究，且結合機場情境會話、自我管理與團隊合作訓練，讓學生在出發前即做好充分準備，更增進對夏威夷的深度認識。

此次國際教育交流團預計23日到2月2日前往夏威夷，會在 Niu Valley Middle School 進行為期1週入班交流，與當地學生共同上課、學習與分享，同時安排文化踏查、歷史參訪及音樂交流活動，讓學生可從教育、文化與公民視角認識夏威夷。

新竹市光武國中國際教育交流再攻1國，32名師生今年寒假將遠征夏威夷，除締結姊妹校，也會進行島嶼對話交流與課程，讓學生拓展國際力。圖為美國夏威夷州學校去年到光武國中進行國際交流事前籌劃準備情形。（校方提供）

