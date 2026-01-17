為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全教會：學測數學A 預估分數較去年上升

    2026/01/17 12:38 記者林曉雲／台北報導
    學測今日登場，首節考數學A，全國教師會115學測評論數學A科教師群分析，預估今年分數較去年提高。（圖由全教會提供）

    學測今日登場，首節考數學A，全國教師會115學測評論數學A科教師群分析，預估今年分數較去年提高。（圖由全教會提供）

    大學學測今日登場，首節考數學A，全國教師會115學測評論數學A科教師群分析，今年試題與去年相比整體較易，發財金、網遊入題貼近生活，整份考卷向量比例較高，精熟向量的考生較容易拿分，考生只要熟悉課程內容就能得到高分，預估分數可能較去年上升。

    台北市立松山高中簡廷豐說明今年試題特色，時事題如第1題提到抽發財金活動，結合過年喜慶吉祥如意；創新題則如第2題為高斯函數，考生僅需理解定義代入便可得到答案；而生活情境題則如第4題提到網路遊戲的情境融入，結合數學課程中的排列組合單元。

    簡廷豐表示，混合題型配分約為15分，除了單選題外，亦包括非選擇題，例如第20題提到平行六面體的體積，運用外積的性質，整體混合題型設計恰當；另探究實作如第9題，以T分數評量方式，可視為課堂所學Z分數的延伸。

    評論老師包括國立員林家商謝一帆、國立員林崇實高工邱冠鈞、國立基隆女中張書瑋、國立蘭陽女中陳敏晧、雲林縣私立正心高中江冠逸、台北市中山女中林奕廷、台北市松山高級中學簡廷豐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播