全教會：學測數學A 預估分數較去年上升

學測今日登場，首節考數學A，全國教師會115學測評論數學A科教師群分析，預估今年分數較去年提高。（圖由全教會提供）

大學學測今日登場，首節考數學A，全國教師會115學測評論數學A科教師群分析，今年試題與去年相比整體較易，發財金、網遊入題貼近生活，整份考卷向量比例較高，精熟向量的考生較容易拿分，考生只要熟悉課程內容就能得到高分，預估分數可能較去年上升。

台北市立松山高中簡廷豐說明今年試題特色，時事題如第1題提到抽發財金活動，結合過年喜慶吉祥如意；創新題則如第2題為高斯函數，考生僅需理解定義代入便可得到答案；而生活情境題則如第4題提到網路遊戲的情境融入，結合數學課程中的排列組合單元。

簡廷豐表示，混合題型配分約為15分，除了單選題外，亦包括非選擇題，例如第20題提到平行六面體的體積，運用外積的性質，整體混合題型設計恰當；另探究實作如第9題，以T分數評量方式，可視為課堂所學Z分數的延伸。

評論老師包括國立員林家商謝一帆、國立員林崇實高工邱冠鈞、國立基隆女中張書瑋、國立蘭陽女中陳敏晧、雲林縣私立正心高中江冠逸、台北市中山女中林奕廷、台北市松山高級中學簡廷豐。

