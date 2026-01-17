為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    數A考抽發財金、網遊道具生活題 大考中心：難易適中著重基本概念

    2026/01/17 12:13 記者楊綿傑／台北報導
    大考中心考後分析數學A試題內容。（記者楊綿傑攝）

    大學學測首科數學A，大考中心指出，包括抽籤獲發財金、網路遊戲道具種數等貼近生活的內容皆入題，題序由易至難排列，整卷難易適中，具鑑別度。今年試題「看起來」較親民，整卷著重基本概念的理解，亦強調數學知識與幾何概念的連結，並測驗學生推理能力。

    在取材部分，大考中心顧問沈青嵩表示，平均分布於高一、二（A類）課程中，多數試題評量基本觀念的理解，各題型第一題屬課本例習題所強調的概念，對學生來說應該不陌生，如第1題獎金的期望值、第7題的圖解二元一次不等式、第13題的貝式定理、第18題的空間向量外積與面積的關係等，對用功讀書的學生有鼓舞作用。

    不過部分試題有結合到2個或多個概念，沈青嵩舉例，如第3題結合等差等比數列與指數的運算、第8題結合矩陣運算與數列的遞迴關係、第10題結合平面向量與相似型概念、第15題結合直線斜率與對數的運算、第17題結合正弦定理與二倍角公式等。

    而在情境題方面，沈青嵩提到，文字敘述淺顯易懂，不至於因文句閱讀導致解題困擾，且所述情境多為接近真實狀況且為學生熟悉的題材，如第1提的抽籤獲發財金期望值、第4題計算網遊道具種數、第9題的T分數計算、第13題以通過英聽檢定及學位類別評量貝氏定理等。

    沈青嵩說，今年數學A試題「看起來」較親民，多數試題會讓學生一見到題目即有解題想法，故會鎮定的解題。但仍有具鑑別度的題目，如第5題以矩陣的運算形式結合向量的線性組合；第12題以2個三次多項式函數評量其對稱中心，此佈題方式對學生而言陌生，屬中偏難或困難題；第20題在判斷最長距離時，須利用外積判斷向量長度，計算量不小。

