台美關稅15％ 陳駿季：農產品外銷壓力減、持續爭取豁免品項

台美關稅談判協議敲定，台灣爭取到關稅調降至15%且不疊加；對此，農業部長陳駿季表示，目前關稅已降至15%，對台灣產業的關稅壓力已明顯減輕，預期相關產業能恢復競爭力，農業部也會持續針對農產品，與美方爭取額外豁免品項。另，在美國農產品輸台部分，也會以糧食安全、產業穩定及農民收益下談判，待內容明確後，將盡快對外說明。

農業部今（17日）舉辦「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。會後陳駿季接受媒體聯訪時表示，在台美關稅的談判過程中，隨美國政府於去年4月3日宣布對台課徵32%對等關稅後，台灣政府持續與美方協商，目前已爭取到關稅調降至15%且不疊加，對台灣產業的關稅壓力已明顯減輕。

陳駿季指出，不過，台灣產品輸美仍須同時關注競爭對手國的關稅情形，若台灣關稅低於主要競爭國時，不僅不會影響輸美表現，反而可能有助於提升外銷量。

根據農業部統計顯示，2025年我國農產品出口量約161.5萬噸，較上一年度減15％，出口產值則為44.48億元，較上一年度減少9.6％，外銷前3大市場仍為美國、日本、中國。其中鬼頭刀去年外銷美國的產值為2101萬美元，較前一年度成長90％；外銷美國的蘭花去年產值5072萬美元，較上一年度減少10.8％。

陳駿季舉例，以外銷美國占比高的「鬼頭刀」為例，從目前數據來看，去年鬼頭刀輸美數量、金額皆較前年成長，主要與漁業資源穩定度等因素有關；相較之下，去年外銷稍受影響的品項為茶葉、蝴蝶蘭，不過，目前關稅已降至15%，預期相關產業能恢復競爭力，農業部也會持續針對農產品，與美方爭取額外豁免品項。

至於進口部分，陳駿季表示，與美交涉過程中，絕沒有以「零關稅」為前提去談判，一定會在「確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益」3前提下，堅守原則。相關細節仍在確認中，待內容明確後，將盡快對外說明。

