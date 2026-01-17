為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測》首日數學Ａ考題陷阱多 考生哀喊好難

    2026/01/17 12:33 記者許麗娟／高雄報導
    大學學測首日，高雄中學試場上午9點前，考生多數已入場。（記者許麗娟攝）

    大學學測首日，高雄中學試場上午9點前，考生多數已入場。（記者許麗娟攝）

    大學學科能力測驗今（17）日起一連3天登場，高雄市今年共有1萬3007名考生應試，首日上午第1節考數學A，高雄考生直呼「好難啊！」，不少題目繞來繞去的有陷阱，認為難度滿分5顆星的話，至少有4顆星。

    高雄高中考生黃暐哲表示，跟去年大考相比較難，函數部分出得較多，印象最深的其中一題單選題講排列組合，將不同材料合成不同的藥物和食物，整體而言計算考得比較多，但時間會有點不夠用，題目鑑別度應該不錯。

    高雄女中考生葉家歆覺得，這次藏了很多細節在考點裡面，像是最後一題外積的部分，如果沒有用右手定則的話，會發現方向是相反的，藏了蠻多陷阱的，要夠平靜才能寫得出來，雖然題目敘述沒有很長，但是題目在很簡短的話裡將很重要的線索隱藏起來了，每句話都是重點。

    中山高中自然組考生陳冠佑表示，數學A偏難，出很多log（對數）和數線的題目，對他來話，最好寫的是矩陣的題型，素養題不多僅1、2題，難度有4顆星，試題具備一定鑑別度。

    新莊高中自然組考生王冠欽說，個人對於排列組合與函數圖形較有把握，圖形題可透過幾何觀念解題；矩陣、證明題與向量（含平面與空間向量）較為困難，混合題組後段不易作答，整體難度為4.2 顆星。

    新莊高中自然組考生陳塏承表示，數學 A 單選題約第5、6題有卡關，多選題整體有難度，填充題則多需轉彎思考，無法一眼看出解法，認為實際作答到後段時，在時間壓力下仍感吃力，整體難度評估約為4顆星。

    中山高中考區兼考人員巡試考場狀況。（記者許麗娟攝）

    中山高中考區兼考人員巡試考場狀況。（記者許麗娟攝）

    圖
    圖 圖 圖
